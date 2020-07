Coronavirus : elle vend des t-shirts motifs "gestes barrières" pour soutenir les hôpitaux d’Abbeville et d'Amiens

Des dons aux hôpitaux de la Somme

Une phrase de soutien aux soignants est inscrite au dos du t-shirt • © S. Marie

"En portant ce t-shirt, on rappelle les gestes barrières et en même temps, on soutient le personnel médical". À 53 ans, Sylvie Marie est intarissable lorsqu’il s’agit de présenter son projet de t-shirts anti-covid. Nounou à domicile et aide-ménagère, la mère de famille a conçu des hauts imprimés avec des motifs "gestes barrières". Dans le dos, l'habitante de Longpré-les-Corps-Saints a fait inscrire la phrase "Tous unis pour le médical"."Dans mon projet, je ne veux pas seulement vendre quelque chose. Je veux dire qu'il faut que l'on se protège tous. L’idée qui m’est venue, c’est de faire un t-shirt car on est dans une société très visuelle, et on a l’habitude de porter des t-shirts avec des motifs ou des mots anglais qui attirent l’œil".Grâce à quelques négociations, Sylvie Marie a obtenu des t-shirts à prix réduits auprès d’un grande chaîne d’équipements sportifs. Avec la sérigraphie, les hauts lui coûtent 5 euros au total et sont revendus entre 25 (taille adulte) et 17 euros (taille enfant).Tous les bénéfices seront intégralement reversés aux hôpitaux d’Abbeville et d’Amiens. "Depuis l’épidémie, il y a eu beaucoup d’appels aux dons simples mais les gens n’ont rien en retour, explique Sylvie. Moi je demande un peu plus mais en échange, les acheteurs reçoivent un t-shirt qui diffuse une information importante".Après deux mois de ventes auprès des habitants de sa commune, voisins, amis et commerçants, elle a vendu près de 50 vêtements floqués. "L’idée m’est venue après avoir vu un reportage sur les enfants d’une aide-soignante morte du Covid-19. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire".Les acheteurs peuvent choisir à quel hôpital de la Somme leur contribution sera reversée. Le centre hospitalier d’Abbeville a même accepté de rédiger des reçus, afin que les donateurs puissent bénéficier d’une déduction fiscale. Seul impératif : les dons sont réservés à l’achat de nouvelles protections pour les soignants. "Je veux anticiper une deuxième vague et leur permettre de faire du stock" conclut Sylvie.Les personnes intéressées peuvent passer commande à l’adresse mail suivante : sylvie.marie11@free.fr