Coronavirus : à Enguinegatte, trois jeunes agriculteurs disent un immense “Merci à nos héros” sur un champ

Antoine, Alexis et Pierre / © Alexis Bultel - Jeunes agriculteurs du Pays d'Aire



Une herse, un tracteur et un drone

Les lettres ont été tracées avec une herse rotative large de 4 mètres tirée par un tracteur. / © Alexis Bultel - Jeunes agriculteurs du Pays d'Aire

"Merci à nos héros". Ou 14 lettres de 24 mètres de haut chacune. Une inscription imposante dont on ne peut réellement prendre la mesure que vue du ciel. Mais elle est à la hauteur de l'hommage qu'ont voulu rendre trois agriculteurs installés dans la campagne autour d'Aire-sur-la-Lys.L'idée est venue d'Antoine Massart, 21 ans, alors que les messages de remerciements se multipliaient à la TV, à la radio, sur Internet, etc. Lui aussi voulait rendre un hommage "à ceux qui sont confrontés au risque d'épidémie dans le milieu soignant et qui l'ont dur face au manque d'équipements de protection, sans oublier les caissières, les routiers, ou encore les petits commerces qui vont au devant de grandes difficultés", raconte modestement Antoine.Par la même occasion, il a souhaité faire un clin d'œil particulier, une surprise, au personnel médical adhérent à la section locale des Jeunes Agriculteurs du Pays d'Aire . Le projet, réfléchi depuis une quinzaine de jours, a ainsi été gardé secret jusqu'à sa réalisation samedi dernier.Antoine, Alexis et Pierre se sont rendus sur un champ de ce dernier, situé à Enguinegatte. "Suite au labour de cet hiver, la terre est blanchie, explique Antoine. Donc quand on passe avec un outil, la terre est fraîchement travaillée, et ça ressort bien."Quelques trois heures de travail improvisé – inscrire un message dans un champ est une première pour eux – avec la seule aide d'un drone pour guider la herse rotative large de 4 mètres tirée par un tracteur, et le tour était joué.Si le message ne sera qu'éphémère, un semis de maïs devant avoir lieu en ce milieu de semaine sur le champ, les pensées solidaires de ces jeunes agriculteurs sont, elles, bien enracinées.