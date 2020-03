Coronavirus : une enquête révèle le nombre d'élèves qui ne suivent pas les cours à distance dans le Nord Pas-de-Calais

"Aller chercher les élèves"

Un accord a notamment été passé avec La Poste, qui "va permettre à chaque professeur d'envoyer à partir de son ordinateur un document imprimé à un élève qui n'a pas d'équipement numérique ou qu'il n'a pas réussi à joindre autrement"

Des tablettes vont être distribuées par des collectivités locales ou des associations aux familles qui n'ont pas d'équipement informatique.

Les chefs d'établissement essaieront une fois par semaine de joindre les familles au téléphone

Des colonies de vacances éducatives et des "modules de soutien scolaire gratuits", seront organisés, "certainement au moins pour la dernière semaine d'août".

Un dispositif de soutien scolaire gratuit à distance pendant les vacances de Pâques.

Les élèves confinés suivent-ils bien les cours ? Répondent-ils à leur professeurs via les plateformes en ligne ? Gardent-ils contact avec leurs établissements ? Pour répondre à ces questions, l'Académie de Lille a réalisé une enquête auprès des collèges et écoles du Nord et du Pas-de-Calais. Objectif : évaluer la "continuité pédagogique", c'est-à-dire la capacité des établissements à poursuivre le travail scolaire pendant la crise du coronavirus.France 3 Nord Pas-de-Calais s'est procuré les résultats de cette enquête. On y apprend d'abord que 8,8% des collégiens du public n’ont pas répondu aux sollicitations des équipes pédagogiques ces dernières semaines. Avec des différences selon les départements : 7,3% dans le Nord et 11,4% dans le Pas-de-Calais. De la 6ème à la 3ème, on constate peu de variations, comme le montrent ces graphiques. Ce taux d'élèves non-répondants est toutefois moins élevé en 6ème et un peu au-dessus en 4ème.On constate en revanche des différences significatives selon le type de collège. Les collèges en REP ou REP + (Réseau d'Education Prioritaire) ont plus d'élèves non-répondant. 11,8% par exemple dans les collèges REP+ contre 8,8% en moyenne dans l'Académie de Lille.Dans les écoles publiques, le nombre d'élèves non-répondants est moins élevé que dans les collèges : 4,8%. Avec peu de différences selon les départements : 5,3% dans le Nord, 4% dans le Pas-de-Calais.Ces chiffres sont globalement plus élevés dans nos départements que la moyenne nationale. Au plan national, Jean-Michel Blanquer a estimé mardi qu'"entre 5 et 8% des élèves" ont été "perdus" par leurs professeurs. "Il y a un grand risque" que la situation actuelle "creuse les inégalités", a reconnu le ministre de l'Education nationale sur Cnews, entre les familles qui ont la possibilité de faire la classe à la maison et les autres.Pour y remédier, il a détaillé plusieurs dispositifs qui doivent permettre d'"aller chercher des élèves":