C'est par une grande campagne d'emailing auprès de ses clients détenteurs d'une carte de fidélité que l'enseigne PAUL a prévenu de la fermeture d'une majorité de ses magasins en France. "Chers clients, pour faire face à l'urgence sanitaire et contribuer à protéger la communauté, la plus grande partie de nos magasins restera fermée jusqu'à nouvel ordre." Le message, signé du président Maxime Holder, a également été relayé sur le site de l'entreprise et sur Twitter.La direction basée à Marcq-en-Baroeul dans la métropole lilloise est injoignable. L'enseigne a annoncé maintenir quelques commerces de centre-ville, tant que les précautions requises pour protéger les équipes et les clients seront réunies.