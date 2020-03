Coronavirus : les événements annulés ou reportés dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

🚨 La @LFPfr s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020.



Dans l'Aisne

le carrefour des Métiers le 12 mars au Boulodrome de Laon ;

le forum de la sécurité routière les 12 et 13 mars à Château-Thierry ;

le concert de Sinclar du 13 mars à Saint-Quentin ;

le salon « Vins et produits du terroir » les 14 et 15 mars à Laon ;

le championnat interdépartemental de gymnastique à Laon les 14 et 15 mars ;

le semi-marathon à Saint-Quentin le 15 mars ;

les journées portes ouvertes de l’AFPA de Laon, le 19 mars ;

le spectacle d’Elie Semoun le 19 mars à Château-Thierry ;

le salon de l’artisanat les 21 et 22 mars à Château-Thierry ;

la remise des prix du 28e championnat de langue française à Soissons le 21 mars ;

le spectacle de Jeremy Ferarri du 25 mars à Saint-Quentin (la production n'a pas communiqué de date de report pour le moment) ;

la journée nationale de dépistage du diabète le 28 mars dans la galerie de Carrefour Laon.

le concert de Zazie du 29 mars à Saint-Quentin reporté au 3 septembre 2020 ;

le festival de musique « Les Élysiks » le 29 mars à Saint-Quentin ;

le salon des vins le 29 mars à Château-Thierry ;

Dans la Somme

le spectacle Irish Celtic prévu le 11 mars est reporté le 15 décembre 2020 ;

le spectacle Best of 80 prévu le 13 mars est reporté au 18 juin 2020 ;

le concert de Boulevard des Airs, prévu le 14 mars est annulé ;

le concert de Frédéric François prévu le 15 mars est reporté au 22 novembre 2020 ;

le spectacle de Chantal Ladesou prévu le 19 mars est reporté au 5 novembre 2020 ;

le spectacle de Jeanfi prévu le 21 mars est reporté au 12 juin 2020 ;

le spectacle de Jean-Marie Bigard prévu le 25 mars est reporté au 27 mai 2020 ;

le concert Logicaltramp - The spirit of Supertramp prévu le 27 mars est annulé ;

le concert de Christophe Maé prévu le 28 mars est reporté au 24 septembre 2020 ;

le concert L'idole des Jeunes prévu le 2 avril est annulé ;

le concert de M prévu le 15 mai est reporté au 25 septembre 2020.

le salon du chocolat prévu les 13, 14 et 15 mars est reporté aux 2, 3 et 4 octobre 2020 ;

le festival À toi de jouer prévu les 14 et 15 mars est reporté aux 3 et 4 octobre 2020 ;

le spectacle de Véronique Gallo prévu le 15 mars est annulé ;

le spectacle de Roland Magdane prévu le 22 mars est reporté au 27 septembre 2020 ;

le salon apprentissage, alternance et métiers prévu les 27 et 28 mars est reporté aux 15 et 16 mai 2020.

Tous les rassemblements interdits dans l'Oise

Samedi, le gouvernement a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette interdiction s'applique aussi bien pour les rassemblements en milieu ouvert ou fermé jusqu'au 15 avril 2020, sauf exception au cas par cas.Par conséquent de nombreux événements sportifs et culturels sont annulés ou reportés. Les matchs de foot de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront tous à huis clos jusqu'au 15 avril.En ce qui concerne les matchs de hockey en Ligue Magnus, la fédération française de hockey sur glace a décidé de suspendre la compétition à partir des demi-finales, jusqu'au 17 mars inclus. En quart de finale, le match 7 opposant les Gothiques d'Amiens aux Scorpions de Mulhouse se jouera à Cergy-Pontoise mardi 11 mars à huis clos.La préfecture de l'Aisne a communiqué mardi 10 mars une liste non exhaustive des événements qui seront annulés ou reportés dans les prochains jours.La préfecture précise que d’autres événements sont en cours d’évaluation. Le match de basket opposant le Saint-Quentin Basket Ball à Paris aura bien lieu samedi 14 mars mais avec une limitation à 900 spectateurs, sans accès pour le grand public non abonné.Au zénith d'Amiens, la programmation est nettement chamboulée suite à cette mesure. Ainsi sont annulés ou reportés :Également, le concert d' IAM prévu le 15 mars au Cirque d'Amiens est reprogrammé au Zénith le 9 octobre 2020.En ce qui concerne les événements prévus à Mégacité Amiens , sont annulés ou reportés :La préfecture de la Somme annonce également l'annulation de la foire agricole de Montdidier prévue 13 avril 2020.La Transbaie qui doit avoir lieu le 26 avril est toujours maintenue selon les organisateurs.Dans l'Oise, où le nombre de cas est le plus important en France , tous les rassemblements regroupant un nombre significatif de personnes sont interdits depuis l'arrêté du 29 février 2020. L'interdiction s'applique pour le moment jusqu'au 14 mars 2020 à tous les événements politiques, culturels, cultuels, sportifs et festifs.Les marchés sont autorisés avec l'obligation de mettre en place un dispositif empêchant la concentration de clients. Les mariages et les enterrements peuvent continuer à être célébrés si l'effectif est restreint. Les rassemblements collectifs consécutifs à ces événements sont cependant interdits.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas aux élections municipales qui se tiendront bien, dans l'Oise et dans le reste de la France, dimanche 15 mars pour le premier tour et dimanche 22 mars pour le second.