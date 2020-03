Coronavirus. “Eviter les serrages de main” : le LOSC prend des mesures pour le match face à Lyon dimanche

Mesures dans le foot

"Pour un LOSC-OL en toute sérénité". Le communiqué publié ce jeudi par le LOSC détaille les mesures prises conjointement avec la LFP pour s'adapter à l'épidémie de coronavirus.Première adaptation du protocole : le bus des joueurs n'arrivera pas sur le parvis du Stade Pierre-Mauroy, ce qui évitera les contacts avec les supporters. Sur le terrain, avant le début du match, les joueurs entreront avec les jeunes "Escort kids" sans leur donner la main. Et les joueurs ne se serreront pas la main.Enfin , le LOSC fera sa part de pédagogie en faisant la promotion "des gestes barrières susceptibles de limiter la propagation du Coronavirus (COVID-19). Le club lillois rappellera ainsi sur les écrans du stade la nécessité pour chacun de se laver les mains régulièrement, de tousser ou d’éternuer dans son coude, d’utiliser des mouchoirs à usage unique et invite toute personne présentant des symptômes persistants à contacter la plateforme téléphonique d’information au 0 800 130 000 (appel gratuit)."Le football est particulièrement impacté dpuis quelques jours par le coronavirus. La Ligue suisse de football (SFL) a décidé lundi en fin de journée de suspendre jusqu'au 23 mars les Championnats de 1re et de 2e divisions, mesure jusque-là inédite en Europe.Le 8e de finale retour de Ligue des champions Juventus - Olympique lyonnais, programmé le 17 mars, aura-t-il lieu et dans quelles conditions ? Pour le moment, personne ne sait, pas même les principaux concernés. Logiquement, en vertu du décret pris mercredi par les autorités italiennes, il devrait se dérouler à huis clos, mais mercredi, l'OL a annoncé que pour le moment, l'information n'avait pas été confirmée "ni par l'UEFA, ni par la Juventus".Les prochains matches de qualification au Mondial-2022 de la zone Asie pourraient eux se voir reportés, après une proposition faite en ce sens jeudi par la Fifa. Et qu'en sera-t-il pour les classiques cyclistes belges qui débutent à la fin du mois ? Jeudi, 27 nouveaux cas de patients positifs au Covid-19 ont été détectés en Belgique, portant le nombre de cas à 50.