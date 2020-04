Coronavirus - Football : et si les championnats reprenaient avec des joueurs masqués ?

Vous voyez les joueurs avec des masques ?

Un masque anti-pollution aux Etats-Unis / © ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

Le football piaffe d'impatience dans de nombreux pays européens. Aucune ligue professionnelle n'a encore annoncé l'annulation de la saison mise en suspens par la crise du coronavirus. Et partout, des solution sont évoquées pour reprendre les matchs (huis-clos, décalage des dates à cet été...)Le virologue Marc Van Rants, un expert conseillant le gouvernement belge sur les mesures à prendre face au Covid-19, envisage désormais une autre piste : le masque pour les joueurs. "Une piste à envisager est le port de masques pour jouer au football", a indiqué au journal Le Soir Marc Van Ranst "Bien sûr, il n'est pas question de masques chirurgicaux qui sont totalement inadaptés. Sur internet, on trouve des masques anti-pollution qui peuvent être portés par des joueurs de football américain ou des cyclistes. Ils sont plus confortables...", a-t-il précisé.Une idée farfelue ? Nous avons contacté des médecins du sport, tous ont été surpris par cette proposition. Ils ne la rejettent pas mais ont beaucoup de mal à l'envisager sérieusement : "Vous voyez les joueurs avec un masque ? Ça parait quand même très compliqué", a réagi l'un d'eux, qui reste anonyme. Il préfère évoquer les tests sérologiques systématiques de tous les joueurs avant une reprise éventuelle des matchs.Le championnat de Belgique est à l'arrêt, comme la plupart des ligues dans le monde, à cause de la pandémie de Covid-19. Les clubs professionnels belges devraient officialiser le 24 avril la fin de la saison actuelle, et le gouvernement du pays a interdit mardi les "évènements de masse" jusqu'au 31 août, rendant probable un début de la saison prochaine à huis clos.En milieu de semaine, le club d'Anderlecht avait créé un début de polémique en annonçant avoir repris l'entraînement en aménageant l'organisation : chaque joueur dispose de sa zone et de son propre ballon et il est interdit de quitter cette zone et... de se faire des passes !Au début de la crise du coronavirus, les joueurs de l’équipe italienne de Pescara (Serie B, deuxième division) s'étaient présentés sur le terrain équipés de masques chirurgicaux avant leur match à Benevento. Mais ils n'avaient pas joué avec pendant le match.