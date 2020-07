Coronavirus : une "forte recrudescence d'accidents du travail graves et mortels" observée après le confinement

À ce sujet, la rédaction vous recommande Denain : un jeune intérimaire de 19 ans meurt percuté par un tractopelle

Une reprise d'activité parfois au détriment de la sécurité

"Le relâchement dans le respect des mesures de prévention, la tendance à la désorganisation (matériel temporairement indisponible, approvisionnements décalés...), les délais de réalisation impératifs et le retard pris en raison du ralentissement de l'activité favorisent les situations à risques." Communiqué de la Direccte

"Appeler à une plus grande vigilance"

L'inspection du travail des Hauts-de-France s'est dite inquiète, ce vendredi 3 juillet, d' une "recrudescence" des chutes mortelles au travail après la reprise d'activité . Selon l'organisation, davantage de risques seraient liés aux "délais de réalisation impératifs" et au "retard" pris pendant le confinement. L'inspection du travail demande à ce que les risques liés au Covid-19 "n'occultent pas les autres risques"."Depuis la fin du mois de mai", la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) constate une "forte et inédite recrudescence du nombre d'accidents du travail graves et mortels dans la région", liés pour la plupart "aux chutes de hauteur, en particulier lors de travaux exécutés pour le compte et au sein d'une autre entreprise", rapporte-t-elle dans un communiqué publié par la préfecture de région.Dans les Hauts-de-France, pour le seul mois de juin, elle a recensé six accidents du travail graves, en lien avec une chute de hauteur, dont trois mortels, contre huit chutes mortelles sur l'ensemble de l'année 2019."La concomitance de cette situation avec la reprise d'activité des entreprises amène les services de l'État à alerter les entreprises intervenantes comme les entreprises utilisatrices, où se déroulent les travaux : le risque lié au Covid-19 ne doit pas occulter les autres risques propres à l'activité", souligne la Direccte.La direction régionale des entreprises promet une "analyse complète" pour "mieux appréhender les causes de cette recrudescence"."Il est impératif d'appeler les entreprises, employeurs, responsables de la santé et de la sécurité de leurs travailleurs et les salariés à une plus grande vigilance", poursuit-elle, expliquant avoir lancé une opération de sensibilisation et renforcé les contrôles.La Direccte enjoint les entreprises à "évaluer les risques propres à chaque situation de travail" et à "prendre les mesures permettant aux salariés de travailler en sécurité en tenant compte du risque nouveau lié au Covid-19 et du contexte de la reprise."Le 26 juin dernier, un employé d'une société prestataire de services est mort à Dunkerque en chutant d'un silo alors qu'il effectuait une opération de nettoyage, selon Nord Céréales où s'est déroulé le drame.