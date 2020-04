Coronavirus. Le gouvernement annonce une aide de 150 euros pour les plus démunis : qui y a droit ? Quand ?

La prime avait été annoncée par Emmanuel Macron lundi soir. Mais on n'en connaissait pas les modalités pratiques, ni surtout le montant. Ce mercredi, le gouvernement a détaillé la mesure.



«J’ai demandé au gouvernement de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants», avait dit le Président de la République lors de son allocution.





Combien ?



Cette "aide d'urgence" sera de 150 euros par famille à laquelle s'ajouteront 100 euros par enfant, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe.



Qui ?



Les familles qui toucheront cette aide doivent être bénéficiaires du RSA ou de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS). Les familles qui ne bénéficient ni du RSA ni de l'ASS, mais qui touchent des aides au logement, percevront de leur côté 100 euros par enfant, a indiqué le chef du gouvernement, précisant que ces aides d'urgence profiteront au total à "plus de quatre millions de foyers".



Dans les Hauts-de-France, on compte 220 000 bénéficiaires du RSA. La région est la plus concernée de France après l'Ile-de-France.





Quand ?



Le gouvernement a annoncé que cette aide serait versée le 15 mai prochain. Elle sera versée une seule fois sur le même principe que la prime de Noël.