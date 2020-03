Coronavirus : les Hauts-de-France rendent les transports régionaux gratuits pour les soignants

[COVID-19] A partir de ce samedi 21 mars, les soignants des @hautsdefrance pourront emprunter gratuitement les TER et les cars interurbains de toute la région, à la demande de @xavierbertrand et en accord avec la SNCF. #HDFSolidaires pic.twitter.com/FYOHcBKSmi — Hauts-de-France (@hautsdefrance) March 21, 2020

La région Hauts-de-France organise la gratuité des transports en commun qui dépendent d’elle, pour les soignants.« Parce que nos soignants sont en première ligne dans la guerre contre le COvid19, la région veut les soutenir totalement en facilitant un maximum leurs déplacements quotidiens », explique l’institution dans un communiqué.Qui est concerné ? « Les personnels des établissements de santé, les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD ET EHPA, les personnesl des établissements pour personnes handicapées, des services d’aide à domicile, des services infirmiers d’aide à domicile, des lits d’accueil médicalisés et des lits halte soins santé, des nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus et des établissement d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts, mais aussi les professionnels de santé libéraux (médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens, biologistes) ainsi que le personnel de crèche chargé d’accueillir en urgence les enfants de soignants ».Les personnels n’ont pas de démarche à faire juste présenter leur carte professionnelle lors d’un contrôle. Toutefois, rien n’est précisé pour les soignants qui ont déjà payé leur abonnement…La région Grand Est a mis en place un dispositif similaire il y a deux jours.