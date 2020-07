Coronavirus : huit cas de Covid-19 confirmés à Triselec Lille, l'usine de tri de déchets fermée

L'usine Triselec de Lille est un des trois site de tri et recyclage des déchets de la Métropole européenne de Lille (MEL)

Huit cas avérés de coronavirus Covid-19, des tests effectués sur 130 salariés et une usine fermée jusqu'à nouvel ordre. L'usine Triselec à Lille-Loos (au port fluvial), qui trie les déchets d'une partie de la Métropole européenne de Lille, est désormais un cluster.Un cas de Covid-19 a été découvert le 27 juin dernier. Le salarié a immédiatement été mis en arrêt-maladie et une enquête a été menée pour savoir avec qui il avait été en contact dans cette usine de 130 personnes. Rapidement, d'autres cas ont été dépistés grâce à des tests réalisés par les salariés. En tout, désormais, 8 cas sont confirmés. L'un est asymptomatique, confirme Triselec. Certaines personnes-contact ont été placées en isolement.L'usine est à l'arrêt depuis le 1er juillet dernier. Ce lundi, l'ARS a organisé un dépistage massif de tous les salariés. On n'en connaitra les résultats dans les prochaines jours.