Coronavirus : avec l'IronCovid, des médecins et des entrepreneurs de la métropole lilloise organisent un Ironman confiné

"Même confiné, il est toujours possible de faire du sport"

Faire un Ironman confiné ? Cette épreuve sportive, qui implique de nager pendant 3,8 km, de pédaler pendant 180 km et de courir un marathon, va être réalisée par deux équipes : une de médecins et une d'entrepreneurs ce dimanche 26 avril. Intitulée IronCovid, elle sera retransmise en direct à 10 heures sur la page Facebook Hello Lille.En période de confinement liée à l'épidémie du coronavirus, l'organisation de cet événement sportif relevait du défi : comment faire participer les deux équipes tout en respectant les mesures sanitaires ?Gilles Lechantre, cofondateur de l'entreprise Cooptalis et coorganisateur de l'événement revient sur le déroulement de cet Ironcovid : "La totalité de la distance va être réalisée par les deux équipes. Dans chacune des équipes, il y aura deux personnes qui parcourront 1,8 km à la nage, six personnes qui feront chacune 30 km à vélo et quatre personnes qui courront 10 km."Pour éviter de sortir, les deux équipes vont utiliser des équipements d'intérieur : "les coureurs utiliseront des tapis de course ; les cyclistes, des home-trainers." Mais pour la natation ? "On a la chance de pouvoir bénéficier de bureaux où il y a une piscine du côté de l'équipe des entrepreneurs et un des médecins participant dispose d'un couloir de nage".Le défi original est né de la déception de ne pas pouvoir participer à l'Ironman de Majorque. "On est un groupe d'amis qui fait beaucoup de sport ensemble. Tous les ans, on organise un marathon, un Ironman, ou un écotrail. Avec l'impossibilité de faire un Ironman cette année, on s'est demandé comment le réaliser quand même."Durant la retransmission du live Facebook, des invités commenteront les différentes épreuves. Parmi eux, l'entraîneur de Pierre-Ambroise Bosse, Alain Linier ou encore le champion du monde d'Ironman, Frederik Van Lierde. "Ils viendront raconter comment ils s'entraînent et vivent cette période de confinement. Le but est de montrer que, même confiné, il est toujours possible de faire du sport".