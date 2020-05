Coronavirus - Lille-Arras : des policiers positifs au Covid-19, des milliers de tests vont être effectués

Au moins trois policier a été testé positifs au Covid-19 ces dernières heures, à l'hôtel de police de Lille. Immédiatement, en lien avec le Samu de Lille et l'Agence régionale de Santé, le travail de recherche des cas contact a été enclenché. Ces cas contact ont été placés en quatorzaine.



"Un cas de Covid-19 a été confirmé chez un personnel du commissariat central de Lille, ce dimanche 17 mai, a confirmé la Préfecture du Nord. Le contact tracing mis en place dans le cadre de la stratégie sanitaire « tester-tracer-isoler », a permis d'identifier le même jour deux cas positifs supplémentaires au sein du commissariat. Des mesures d'isolement ont été prescrites pour ces trois malades ainsi que pour les personnes contacts identifiées."



L'ensemble des policiers de l'hôtel de police de Lille (environ 1000 personnes) vont être testés dans les jours qui viennent, afin d'éviter au maximum la propagation du coronavirus Covid-19. Ce test massif se déroulera "dans les locaux du commissariat à compter du 20 mai et jusque la fin de la semaine. Il sera assuré par une équipe composée de professionnels de santé du CHU de Lille et d'infirmiers libéraux."



Selon une source syndicale, la même situation aurait été observée à Arras, avec trois autres policiers également positifs. Les tests seraient déjà en cours.



L'ARS devrait communiquer sur cette situation dans la police régionale dans les heures qui viennent.