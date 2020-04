Coronavirus : Loisiparc, parc de loisirs d'Aubigny-au-Bac, annonce qu'il n'ouvrira pas du tout cet été

C'est le parc n°1 dans le Douaisis. Une base de loisirs qui plait aux familles et aux centres aérés. Cet été, il n'ouvrira pas. La communauté d'agglomération du Douaisis a annoncé que Loisiparc ne rouvrira qu'en 2021."Suite à l’épidémie de covid19 et aux récentes annonces gouvernementales relatives à l’interdiction de regroupement en plein air les conditions optimales de sécurité et de confort ne sont pas réunies pour nos nombreux visiteurs c’est pourquoi nous avons pris la difficile mais nécessaire décision de fermer la base de loisirs communautaire Loisiparc pour la saison 2020", écrit Douaisis agglo sur Facebook.Cette annonce a fait réagir certains habitants, circonspects sur cette décision prise dès la mi-avril : "Sérieusement ?? D'ici cet été c'était possible...", écrit une internaute. "Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas attendre juin pour organiser l’ouverture de la base. Nous avons besoin de plusieurs mois de préparation pour vous accueillir dans de bonnes conditions", répond l'agglo.D'habitude, Loisiparc ouvre ses portes d'avril à septembre. Il accueille 70 000 visiteurs chaque année.Les autres parcs de loisir de la région n'ont pas encore annoncé leur décision pour cet été. En Belgique, Bellewaerde affirme qu'il se prépare avec des mesures spécifiques liés à la crise du coronavirus.