Coronavirus : un lycée de Saint-Quentin annule un échange scolaire avec un lycée chinois

Échange reporté à Saint-Quentin

Interrogations autour des voyages à venir

Les LV3 Chinois qui ont un voyage scolaire en chine prevu au mois de mars pic.twitter.com/EQxNhViJ2P — Apash 🇩🇪 (@Apashhh) January 23, 2020

L'angoisse des parents

Le Coronavirus a aussi des conséquences en Picardie. Si pour l'heure, aucune contamination dans la région n'est à déplorer , l'épidémie pourrait remettre en question les voyages scolaires, prévus en Chine cette année.L'apprentissage du chinois est en vogue dans les lycée de Picardie et quelques établissements proposent à leurs élèves de mettre leur apprentissage en pratique lors de voyages dans ce pays situé à plus de 8000 kilomètres de la France.Les conséquences de l'épidemie du Coronavirus chinois, la cité scolaire Henri-Martin de Saint-Quentin les subit de plein fouet. La délégation de 30 jeunes chinois, qui devait arriver dans l'Aisne ce jeudi 30 janvier, ne viendra pas. Cette réception s'insérait dans le cadre d'un échange avec le lycée chinois de Luhe situé à Tongzhou, dans la banlieue de Pékin."Ils devaient arriver jeudi vers 9h, raconte M. Tabary, proviseur de la cité scolaire Henri Martin. Nous avons appris samedi, par l'ambassade chinoise en France, que tous les voyages entre la Chine et la France étaient suspendus. Les familles qui devaient accueillir des élèves chinois, commençaient à être inquiets dès la semaine dernière , rajoute-t-il. Par sécurité, c'est beaucoup plus raisonnable".Mais le lycée de Saint-Quentin ne renonce pas à son projet. Leur venue est simplement reportée à une date ultérieure.Dans le cadre de cet échange, les élèves de Saint-Quentin doivent aussi se rendre en Chine. "Le voyage est prévu du 21 au 31 mars", explique le proviseur, qui assure que, pour le moment, "l'organisation suit son cours, dans l'optique d'un départ". Les billets d'avion seront bientôt réservés, avec bien sûr, une assurance annulation en prime.Comme à Saint-Quentin, les lycéens d'Amiens aussi pourraient pâtir de l'épidémie. "Un voyage est bien prévu en Chine du 17 au 25 avril", confirme Stéphane Coyral, chef d'établissement du lycée Sainte-Famille à Amiens. Pour le moment, le lycée privé n'a pas encore pris de décision quant à la tenue de ce voyage. Mais beaucoup se demandent si partir est une bonne idée.Dimanche 26 janvier, le syndicat des tours-opérateurs (SETO) a recommandé la suspension des voyages vers la Chine jusqu'au 21 février. "Nous ne sommes pas concernés puisque nous projetons de partir plus tard, explique Stéphane Coyral. Après, rien ne dit que la date ne soit pas prolongée, selon l'évolution de l'épidémie... ". Avant de conclure d'un ton assuré : "ce qui est certain, c'est que je ne prendrai aucun risque".Du côté du lycée de la Providence à Amiens, le chef d'établissement Benoît Bernard est plus serein : "On organise ce voyage une année sur deux. Cette année, ça tombe bien, on n'a pas prévu de partir", raconte-t-il, soulagé de ne pas avoir à gérer ce problème.Pour les parents d'élèves, la perspective de voir leurs enfants partir en Chine n'est pour le moment pas envisageable. "C'est clair qu'actuellement, on est sceptiques, témoigne Jérôme Bryska, père d'une élève de terminale à la Saint-Famille. Si on ne voit pas d'évolutions de l'épidémie dans les mois à venir, dans l'état actuel des choses, je ne la laisserai pas partir !"."C'est son premier grand voyage ! Elle serait vraiment déçue de ne pas y aller... Mais on ne veut pas prendre de risque", poursuit-il. Les frais pour le voyage ont déjà été engagés. 1650 euros pour huit jours entre Pékin et Shangai. Jérôme Bryska espère qu'en cas d'annulation, ils seront remboursés. "Il y aura une réunion organisée vendredi 31 janvier", précise Stéphane Coyral. Un temps où les parents anxieux pourront poser toutes leurs questions. Le chef d'établissement de la Sainte-Famille rajoute qu'il ne "souhaite pas prendre de décisions hâtives".L'apprentissage du chinois est une option de plus en plus demandée par les élèves. "On a énormément de demandes à l'entrée en seconde, explique Stéphane Coyral. Ensuite, les effectifs diminuent. En terminale, on compte entre 25 et 30 élèves. "