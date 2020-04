Coronavirus : le Main Square festival d'Arras n'aura pas lieu, les billets restent valables pour l'édition 2021

💬 "Les lieux rassemblant du public resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain"



Ça fait très mal...

La 16eme édtion du @MainSquareFest était une édition record SOLD OUT

Vous pouvez nous faire confiance, nous serons de retour encore plus fort les 2/3/4 Juillet 2021!#mainsquare2021#keepyourticket#staysafe https://t.co/9tVtoovP3G — Armel Campagna (@ArmelCampagna) April 14, 2020

D'autres festivals annulés ou menacés

Aucun festival ou rassemblement de grande ampleur jusqu'à la mi-juillet au moins. C'est ce qu'a annoncé ce lundi soir le Président de la République Emmanuel Macron. Conséquence pour les Hauts-de-France : le Main Square festival d'Arras, prévu du 3 au 5 juillet 2020, ne pourra être organisé."Les grands festivals ou événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet. La situation sera évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité", a déclaré Emmanuel Macron dans une allocution prononcée depuis l'Elysée. "Ça fait très mal...", a tweeté Armel Campagna, directeur du Main Square Festival. Le festival arrageois a confirmé ce lundi matin que l'édition 2020 était "reportée aux 2, 3 et 4 Juillet 2021, suite aux décisions du gouvernement français"."C’est évidemment un coup dur porté à tous, poursuit le festival dans un communiqué. Mais votre engouement, nous donne l’énergie nécessaire pour vous proposer l’an prochain ce qui sera la plus belle édition du festival arrageois ! Nous travaillons d’ores et déjà avec les artistes sur la programmation et devrions pouvoir vous donner des nouvelles très rapidement."Information pratique : les billets achetés cette année seront valables pour 2021. Les organisateurs conseillent donc aux festivaliers de conserver leurs billets.De très nombreux billets avaient déjà été vendus (pass 3 jours épuisés, samedi à à guichets fermés). Le Main Square devait accueillir environ 120 000 personnes et des artistes de renommée internationale : Sting, Twenty One Pilots, Black Eyed Peas, -M-, LP, Pixies...A Dunkerque, le festival "La bonne aventure" qui devait avoir lieu les 27-28 juin (avec Alain Souchon, Skip the use...) sera annulé lui aussi.Le festival "Les nuits secrètes" qui est prévu les 24, 25 et 26 juillet 2020 n'est pour l'instant pas concerné par cette annonce mais rien ne dit qu'il pourra être maintenu. Le festival de la Côte d'opale (15 au 21 juillet 2019) est lui aussi en sursis.