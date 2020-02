Coronavirus : le maire de Crépy-en-Valois confiné, une conseillère de Rouville hospitalisée à Tourcoing

Une conseillère de Rouville hospitalisée à Roubaix

Pris de toux depuis deux semaines, le maire de Crépy-en-Valois (Oise) s'est confiné chez lui en début d'après-midi ce 28 février. Bruno Fortier (SE) ne présente pas de symptôme lié à une infection de coronavirus mais a préféré s'isoler chez lui afin de protéger son entourage et rassurer ses concitoyens.Une conseillère municipale de cette même commune, qui présente les symptômes d'une infection, s'est elle aussi retranché à son domicile. Les deux élus sont en attente d'un dépistage, qui pourrait intervenir dans la soirée, la nuit ou le lendemain matin.Une élue de Rouville, commune voisine de Crépy-en-Valois, se trouve dans état plus préoccupant et a été hospitalisée au CH de Tourcoing (Nord). Il a été confirmé qu'elle serait infectée par le coronavirus. Cette conseillère municipale est une enseignante du lycée Jean-Monnet de Crépy-en-Valois, la même commune où travaillait le professeur de technologie décédé du virus le 25 février.Dans la soirée du 27 février, 12 nouveaux cas dans l'Oise ont été recensés, dont la conseillère municipale de Rouville, en plus des deux premières personnes infectées à la mi-février. Un homme de 55 ans, agent civil sur la base aérienne de Creil et résidant à La Croix-Saint-Ouen (Oise), est toujours en soins intensifs au CHU d'Amiens depuis le 25 février. Un autre, l'enseignant de Crépy-en-Valois âgé de 60 ans, est malheureusement décédé le 25 février.Attendu ce 28 février pour une conférence de presse à Crépy-en-Valois, le ministre de la Santé Olivier Véran devrait communiquer davantage d'informations sur ces nouveaux cas en Hauts-de-France.