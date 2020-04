Coronavirus: Martine Aubry et Xavier Bertrand demandent “une véritable stratégie” pour les cafés et restaurants

Face à un drame économique qui se prépare, avec @xavierbertrand et @DamienCastelain nous demandons au @gouvernementFR d’agir vite pour soutenir les hôtels, cafés, restaurants durement touchés par les mesures de confinement. Pour la région, ce sont 80.000 emplois qui sont en jeu pic.twitter.com/cOozBuEVdA — Martine Aubry (@MartineAubry) April 23, 2020

Annulation des loyers commerciaux et incitation auprès des assureurs

Les bars et les restaurants sont l’identité de la France : il faut les sauver.



Ma tribune à lire dans @Le_Figaro ⬇️



— Xavier Bertrand

Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR), et la maire PS de Lille Martine Aubry ont demandé ce jeudi au gouvernement "une véritable stratégie" en faveur des cafés et restaurants, qui ne pourront pas rouvrir en mai lors du déconfinement.Ils plaident notamment pour "la création par l'Etat d'un fonds d'investissements dédié" et pour des "mesures immédiates" de soutien. Cafés et restaurant "sont prêts à mettre en place les règles sanitaires nécessaires, à la fois pour protéger leurs clients et leurs salariés", écrivent-ils avec le président de la Métropole européenne lilloise, Damien Castelain, dans une lettre envoyée au Premier ministre Edouard Philippe."Néanmoins, au regard des impératifs de distanciation sociale, une limitation du nombre de tables en salle ou en terrasse pourrait entraîner un professionnel à travailler à perte. C'est pourquoi nous devons construire, avec les professionnels, une véritable stratégie sur le plan local, comme au niveau national, pour permettre la réouverture dans les meilleures conditions du secteur de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration", ajoutent les trois élus.Ils souhaitent donc "la création par l'Etat d'un fonds d'investissements dédié à ces professionnels". Par ailleurs, "deux mesures immédiates pourraient permettre de donner un peu d'air à ce secteur", assurent-ils. La première est "l'annulation des loyers commerciaux pour la durée du confinement, pour laquelle l'Etat pourrait aider les propriétaires qui aujourd'hui se montrent très réticents". La seconde est "l'incitation par l'Etat auprès des assureurs pour qu'ils couvrent au moins partiellement les pertes de chiffres d'affaires que les restaurateurs, cafetiers et hôteliers enregistrent", insistent-ils."L'ensemble des professionnels attendent de connaître la date à laquelle ils vont enfin pouvoir reprendre leur activité. Comme dans d'autres domaines, il est nécessaire de donner au plus vite à la profession une visibilité, à la fois sur les mesures sanitaires à prendre, mais aussi sur la date possible de reprise", plaident-ils encore.Ce jeudi matin, dans une tribune au Figaro, Xavier Bertrand avait déjà appelé à "sauver" les cafés-bars-restaurants qui "façonnent l'identité de la France" et se retrouvent à l'arrêt en raison du confinement. "Il faut sauver ce maillon essentiel de notre activité économique qui est, avec nos musées, nos cathédrales et nos festivals, le pilier de notre tourisme, un des emblèmes de notre culture et une bonne part de l'art de vivre à la française", a-t-il souligné.