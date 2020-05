Coronavirus : un médecin réanimateur du CHU Lille crée un podcast sur le Covid-19

L'angle de la solidarité

Guillaume Degouy / © DR



"L'occasion ou jamais de capter tout ça !"

"Bloodcast" Lancement le 6 avril 2020 de cette émission qui "interroge les humains au cœur de leur combat contre le Covid-19" Écriture et réalisation : Guillaume Degouy

Montage et graphisme : Thomas José Henri

Communication : Floriane Degouy et Pierre Alibert Ecouter et partager ici.

Guillaume Degouy, 30 ans, est médecin réanimateur depuis 6 ans au CHU de Lille. Il a voulu témoigner de cette crise du Coronavirus à sa manière, en interrogeant des personnes de son entourage - plutôt médical et para-médical - mais pas seulement. Médecin, aide-soignant, infirmier, manipulateur radio, mais aussi, par exemple, Valentin, étudiant en journalisme qui, ayant une mobilité réduite, nous parle de son vécu de la crise actuelle.Pour ce faire, il a investi dans du matériel d'enregistrement audio, "quasi professionnel". Trois épisodes sont déjà diffusés , trois autres sont enregistrés et à monter, d'autres encore programmés. "Il n'y a que très peu de montage. Ce sont des entretiens de 15-20 minutes diffusés quasiment dans les conditions du direct". Le parti pris de départ est résolument positif. Il s'agit non pas de dénoncer ce qui neva pas, mais plutôt de voir comment une solidarité s'organise, un élan se crée.Un travail dont Guillaume Degouy a eu l'idée en fin d'études avec un camarade de classe, spécialisé en cardiologie, à Paris, qui, lui, souhaitait faire témoigner des étudiants sur la formation médicale."A la fin de mes études de médecine, j'ai pris une disponibilité de 6 mois pour engager un tour du monde. J'ai dû me faire rapatrier du Vietnam, fin mars, à cause de l'épidémie. Quand je suis revenu au CHR le 30 mars, on était au milieu de la première vague. J'étais enthousiaste de retrouver le travail. J'ai trouvé des collègues avec une envie et un besoin de parler, de partager les initiatives intéressantes et positives, qu'elles soient personnelles comme collectives, sur le plan privé, comme sur le plan professionnel. En fait, je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais de capter, de fixer tout ça", explique Guillaume Degouy.Chaque lundi, entre 17h et 18h, un nouvel entretien est publié. Le premier épisode est un entretien avec le médecin Patrick Girardie médecin réanimateur à Lille. Au menu, on commence par les grandes épidémies, dont celle de grippe espagnole au sortir de la Première guerre mondiale qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts. Viennent ensuite les organisations de plans blancs, des exercices qui gèrent l'arrivée massive de malades.Découvrez également (épisode 2) comment un aide-soignant a relayé la mise en place de la distribution de repas au CHU de Lille mais aussi à Roubaix ou à Hazebrouck avec son club de supporters du Losc ou comment, dans l'épisode 3, les patients donnent des idées, et l'envie, et la force, aux équipes soignantes de se dépasser.