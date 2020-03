Coronavirus : les mesures de confinement en France auraient déjà permis d'épargner 2500 vies selon une étude britannique

L'étude britannique montre sur un graphique l'impact des mesures de confinement. / © IMPERIAL COLLEGE LONDON

Cette étude de l'Imperial College (consultable ICI en anglais) se penche sur les mesures sanitaires "non pharmaceutiques" prises dans 11 pays européens : Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Suisse, Danemark, Norvège, Suède, Allemagne, Belgique et Autriche.Ces mesures vont de l'incitation à la distanciation sociale au confinement général de la population, en passant par l'interdiction des événements publics et la fermeture des écoles.En procédant par projection, les chercheurs de l'Imperial College estiment que, sans ces mesures de confinement et de restrictions, la France aurait compté, ce mardi 31 mars 2020, 5600 morts au lieu des 3100 officiellement comptabilisés à l'heure actuelle. Ce qui représenterait environ 2500 vies épargnées.Cette étude britannique estime par ailleurs qu'environ 3% de la population française a déjà été contaminée par le coronavirus Covid-19 à ce stade de l'épidémie, contre 2,7% de la population britannique, 3,7% de la population belge, 9,8% de la population italienne et 15% de la population espagnole.