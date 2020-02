Coronavirus : originaires de l'Oise, un homme est mort à Paris, un autre hospitalisé dans un “état grave” à Amiens

Un militaire isarien de 55 ans

Un habitant de la commune de Vaumoise (Oise) qui avait contracté le coronavirus a trouvé la mort à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière dans la nuit du 25 au 26 février. Cet homme de 60 ans, professeur au collège de Crépy-en-Valois, avait été admis y a six jours au sein du centre hospitalier de Creil avant d'être transferé dans un "état gravissime" vers l'établissement parisien. Une enquête a été ouverte et le personne médical creillois a été placé en confinement.L'information a été communiquée par le directeur de la Santé lors de sa conférence de presse ce mercredi 26 février sur les nouveaux cas de coronavirus en France. Selon Jérôme Salomon, un autre cas français d'infection a été confirmé en Picardie : il s'agirait d'un homme de 55 ans, admis "dans une situation clinique grave au CHU d'Amiens dans la nuit du mardi 25 février au mercredi 26. Il est actuellement en réanimation et l'enquête est en cours.

Selon la préfecture de l'Oise, le quinquagénaire est un militaire travaillant sur la base aérienne de Creil domicilié à La Croix-Saint-Ouen (Oise). Son infection a été révélée ce 26 février aux chefs de service du centre hospitalier de Compiègne-Noyon lors d'une réunion de crise. Le militaire, soigné au sein de l'établissement depuis une semaine, s'est révélé être porteur du virus selon le résultat des analyses réalisées à Lille (Nord), tombés la veille au soir.



Pendant son séjour, le patient a été en contact avec le personnel des urgences et du service de réanimation du CH de Compiègne. "Son infection a été découverte à la fin de son séjour," regrette un membre du personnel.



►La préfecture de l'Oise tiendra une conférence de presse à 14 heures ce jour pour communiquer sur les derniers éléments dont elle dispose à propos de ces deux cas. Nous publierons ici, dès que possible, les derniers éléments dont nous disposerons.











Un autre cas à Strasbourg

Dans son point presse du 26 février, le directeur de la Santé a aussi fait part de l'existence d'un 16e cas d'infection du virus en France. Il s'agit d'un autre Français actuellement hospitalisé à Strasbourg et qui revient d'un voyage en Lombardie (Italie), région touchée par l'épidémie du Covid-19. Actuellement, il ne présente pas de "signes graves" du virus. Toutefois, par principe de précaution, l'ARS avertie l'ensemble de son entourage.



Un autre point presse du ministre de la Santé Olivier Véran aura lieu ce soir. Le ministre annoncera tous les détails des investigations se rapportant à ces cas de contamination.