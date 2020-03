Coronavirus - Musées, piscines, sorties : le point sur les ouvertures et fermetures dans l’Aisne, l’Oise et la Somme

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, qui conseille aux citoyens de limiter leurs déplacements pour freiner la propagation du Covid-19, certaines municipalités ont décidé de fermer leurs infrastructures. Depuis quelques jours, les salles de spectacles de la région annulent massivement leurs évènements. D'autres sites culturels restent ouverts. On fait le point avec cette liste non exhaustive.



Dans la Somme

[ #Covid_19 🔴 ] #Amiens et #AmiensMétropole se mobilisent



Le #MuséedePicardie, les #bibliothèques d’Amiens Métropole, le parc zoologique, les piscines et les patinoires demeurent ouverts au public dans le respect des conditions fixées par l’Etat. 👇 — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) March 13, 2020

Dans l’Aisne

la cité de la musique et de la danse (les évènements prévus sont reportés) ;

les Bains du Lac (les évènements prévus sont reportés) ;

la salle d’escrime et d’arts martiaux ;

les installations sportives du site universitaire de Cuffies.

Dans l’Oise

Du côté d’Amiens, la municipalité et la métropole ont décidé de fermer les centres de loisirs, le conservatoire et toutes les écoles de musique et les centres d’art sous la responsabilité de la commune.Côté activités culturelles, le musée de Picardie, les bibliothèques, les piscines, le parc zoologique et les patinoires restent ouverts au public.Les deux musées de l’historial de la Grande Guerre de Péronne et Thiepval restent ouverts malgré l’annulation de certains évènements programmés.La 30e édition du festival de l’Oiseau organisée du 11 au 19 avril en baie de Somme est maintenu.À Soissons, le président de la métropole a décidé de fermer plusieurs infrastructures sportives et culturelles. Ainsi à partir du samedi 14 mars fermeront :La caverne du Dragon , située sur le chemin des Dames à Oulches-la-Vallée-Foulon est ouverte ce week-end comme d’habitude.Au domaine de Chantilly , les animations équestres sont annulées jusqu’au 14 mars inclus, tout comme la grande soirée princière de Chantilly qui devait se tenir le 21 mars.Le château de Compiègne conserve les mêmes horaires que d’habitude.À Beauvais, tous les sites de loisirs (piscines, bibliothèques) sont ouverts pour l'instant. Les cinémas fermés par l'arrêté ont rouvert en début de semaine à condition de respecter un taux d'occupation restreint. Même contraintes pour les bowlings avec seulement une piste sur deux accessibles.