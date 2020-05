Coronavirus - Neuville-en-Ferrain : un enfant testé positif au Covid-19, l’école primaire fermée pour 14 jours

"J'ai décidé de fermer l'école"

7 écoles fermées à Roubaix

Neuville-en-Ferrain compte 5 écoles primaires : trois publiques et deux privées. Toutes ont rouvertes leurs portes au lendemain du déconfinement, le 11 mai. Vendredi 15 mai,. "L’enseignante a pris sa température, il en avait, nous explique Marie Tonnerre, maire de Neuville-en-Ferrain. Il a été, les parents ont été appelés et sont venus rechercher l’enfant à 11h30. On leur a demandé d’aller voir un médecin pour le faire tester."Et la nouvelle est tombée ce lundi, peu avant midi.. "Branle-bas de combat, j’appelle le Préfet qui m’explique que c’est à moi de prendre la décision de fermer l’école ou la classe, raconte la maire. Je n’ai pas attendu d’avoir l’ARS,." L’arrêté municipal stipule une fermeture pour 14 jours, soit jusqu'au 2 juin prochain. "C’est une décision radicale, je l’assume. On a arrêté tout le pays et le monde entier pour ce virus, donc c’est pas un petit sujet."Marie Tonnerre demande que tous les enfants présents à l’école soient testés (moins d'une cinquantaine), tout comme les enseignants et le personnel municipal. "La directrice de l’établissement a donné la liste des enfants scolarisés, le nom de l’enseignante, l’AVS. Il semblerait que les enfants de la classe soient testés, l’enseignante aussi, mais pas les autres" s'interroge la maire de Neuville-en-Ferrain. Ce lundi soir, l'ARS informe que(professeurs, AVS, personnel municipal).Les quatre autres écoles primaires de la ville restent ouvertes pour le moment. L’ARS a commencé à enquêter pour retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec l’enfant testé positif.Quelques heures avant l'école Camille Claudel de Neuville-en-Ferrain,ce lundi matin, une semaine à peine après le retour à l’école des élèves dans les écoles élémentaires. En cause, un cas de Covid-19 a été confirmé chez un enfant accueilli au sein d’un service réservé pour les enfants de soignants.Par mesures de précaution et le temps que l’Agence Régionale de Santé procède aux investigations nécessaires, ces écoles resteront fermées et les cours seront assurés à distance. D’après l’Académie de Lille, les enfants pourraient retourner "sereinement" dans les écoles concernées à partir du 25 mai prochain.