Coronavirus : le nombre de cas augmente aussi fortement en Belgique

La Belgique, pays de 11,4 millions d'habitants, a recensé à ce jour 699 cas de contamination. Quatre de ces malades sont décédés, dont une femmede 90 ans et deux hommes de 73 et 86 ans.Ce vendredi, 133 nouveaux cas ont été recensés chez nos voisins. La Belgique est en phase 2, dite "renforcée" avec des mesures de confinement prises pour enrayer l'épidémie. Contrairement à la France , les discothèques, cafés et restaurants vont fermer jusqu'au 3 avril. Hors alimentation et pharmacie, les magasins devront rester fermés le week-end. Toutes les écoles sont également fermées.Tous les hôpitaux du pays ont suspendu à partir de ce samedi 14 mars les consultations, interventions et examens non urgents et ce pour une durée indéterminée. "Cette mesure doit alléger la pression dans les hôpitaux. Ainsi, nous conservons en tout temps la capacité d'assurer les meilleurs soins aux patients atteints du Covid-19, même si une importante augmentation du nombre de contaminations devait se produire", a affirmé la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block.