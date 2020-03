Coronavirus : le nombre de cas confirmés a faiblement augmenté ces dernières heures dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le bilan dans les Hauts-de-France (samedi 14 mars 15h)

47 cas confirmés de coronavirus dans le Nord et le Pas-de-Calais : c'est le dernier bilan publié par l'Agence Régionale de Santé Le précédent bilan faisait état de 44 cas. En 24h, on compte donc officiellement 3 cas supplémentaires.39 personnes contaminés résident dans le Nord, 8 dans le Pas-de-Calais. On ignore leur localisation exacte. L'ARS ne communique plus ces données depuis quelques jours. Certains cas sont tout de même localisés. Ce samedi, on a par exemple appris qu'un salarié de l'aéroport de Lille-Lesquin avait été contaminé et que 17 personnes avaient dû être confinées. Selon La Voix du Nord , jeudi, deux enseignants ont été déclarés positifs au lycée Paul-Langevin de Waziers.Depuis le début de la pandémie, une personne est décédée des suites du coronavirus. Elle vivait à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais.- 29 décès (21 dans l'Oise, 5 dans la Somme, 2 dans l'Aisne, 1 dans le Pas-de-Calais)- 210 cas (59 dans l’Aisne, 39 dans le Nord, 8 dans le Pas-de-Calais, 54 dans la Somme. "Les informations de résidence restent à renseigner pour 93 cas", précise l'ARS.