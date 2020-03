Coronavirus : le nombre de cas a fortement augmenté dans les Hauts-de-France, pas de données par département

525 cas confirmés dans les Hauts-de-France. C'est le dernier bilan officiel communiqué ce dimanche soir par l'Agence régionale de Santé. Un chiffre qui est en très forte augmentation par rapport à ce samedi avec 463 cas annoncés."Depuis la confirmation des 2 premiers cas de Coronavirus dans l’Oise le 25 février, 525 cas confirmés ont été pris en charge dans les Hauts-de-France", explique l'ARS dans son dernier communiqué. L'Agence ne précise plus, contrairement aux jours précédents, la répartition des cas confirmés par département.Quatre nouveaux décès sont à déplorer ces derniers 24 heures. L'ARS ne précise pas dans quels départements. 33 habitants des Hauts-de-France porteurs du coronavirus sont décédés depuis le 25 février : 24 dans l’Oise, 2 dans l’Aisne, 6 dans la Somme et 1 dans le Pas-de-Calais.



La région est la 4ème la plus touchée de France derrière Grand est, Ile de-de-France et Auvergne Rhône-Alpes.



Forte augmentation en France

L’épidémie de coronavirus a fait 127 morts en France. On compte 5 423 cas de contamination confirmés, soit plus de 900 cas supplémentaires en un jour, selon le décompte de l’agence nationale de santé publique, Santé Publique France. Cette hausse du nombre de morts et des contaminations est la plus importante enregistrée en un jour en France depuis l’apparition du virus."Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par la collectivité des mesures barrières. Il n'y a, à ce jour, pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus", a averti le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.