Coronavirus. “Non, non, non on ne sort pas de chez soi” : un chanteur pour enfants sort un clip sur le confinement

"Quand on est confinés", de Benoît Deruyver

Pour se saluer

Que fait un chanteur pour enfants quand il est confiné ? Des chansons pour enfants... sur le confinement ! Benoît De Ruyver a publié ce mercredi un clip fait maison intitulé "Quand on est confinés". Il y met en musique, pour les jeunes enfants, les consignes sanitaires actuellement en vigueur en France."Non, non, non, on ne sort pas de chez soi et surtout on ne désobéit pas... Tu verras, ce n'est pas si mal que ça !", chante celui qui est connu dans le Nord et le Pas-de-Calais sous le nom de Benoît. Une vision optimiste du confinement !"La musique, je l'avais déjà en stock, raconte Benoît Deruyver. Je me suis dit, je vais rebondir sur l'actualité. J'ai fait ça dans mon style en accrochant avec un visuel. Au début, je me disais, bof, c'est nul. Après, je me suis dit que ça ne pouvait que distraire les gens. J'essaye de mettre un peu de fantaisie !"Le chanteur pour enfants avait déjà rebondi sur l'actualité il ya quelques jours en publiant "Pour se saluer", une chanson sur les nouvelles façons de se dire bonjour à l'heure du coronavirus. "C'est l'intérêt d'avoir du temps. C'est l'occasion de partager un peu ses talents", explique-t-il.Il va essayer de relever le défi de créer une chanson chaque jour. Ce jeudi, il met en musique un texte de Gauvain Sers baptisé "En quarantaine".