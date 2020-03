Coronavirus : dans le Nord et le Pas-de-Calais, des supermarchés réservent un créneau horaire pour les personnes âgées

"Vous avez plus de 70 ans ? Le magasin vous est réservé de 8h à 8h30", peut-on lire sur une affichette à l'entrée du magasin Intermarché de Marquise (près de Boulogne-sur-mer dans le Pas-de-Calais). Depuis, ce lundi, le magasin a décidé de réserver ce créneau matinal pour éviter que les personnes âgées ne croisent trop de personnes plus jeunes."Ça fonctionne très bien, explique Olivier Guillot de l'Intermarché Marquise. On a eu 25 personnes lundi, 50 ce mardi matin. On essaie de bien fluidifier. A 8h30, il faut que les personnes ne soient plus trop dans le magasin". D'habitude, le magasin ouvre à 8h30, c'est donc bien un créneau supplémentaire qui a été ouvert en cette période de crise du coronavirus. "On s'est dit qu'il fallait vraiment protéger les plus fragiles. C'est notre priorité en ce moment".L'idée a depuis été copiée au sein du réseau Intermarché et par de nombreuses enseignes concurrentes. A Marquise, une autre idée a émergé : la livraison des courses pour les personnes de plus de 70 ans qui ne souhaitent pas se déplacer. Ce sera le jeudi. Le planning est déjà plein, preuve que ces nouvelles façons de faire les courses est une nécessité.En Belgique, les supermarchés Delhaize ont également pris cette décision dans tous leurs magasins. "Nous comptons sur la solidarité et la compréhension de nos clients et leur demandons de ne pas venir au magasin» pendant l’heure réservée aux plus de 65 ans", indique l’enseigne belge.