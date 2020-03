Coronavirus dans le Nord et le Pas-de-Calais : trois initiatives solidaires pour aider à la garde d'enfants

À Calais, le SAS Coluche réquisitionné

À Saint-Hilaires-sur-Helpe, un appel pour garder les enfants des autres

À Steenwerck, une étudiante propose de garder les enfants gratuitement

FACEBOOK : "T'es un vrai Steenwerchois si..."

La maire de Calais, Natacha Bouchart a été l'une des premières à réagir aux directives du gouvernement annonçant les fermetures d'écoles. Elle a annoncé d'emblée la "réquisition" du CAS Coluche afin d'accuillir "les enfants des professionnels de santé et des employés plus plus exposés". Elle a ainsi devancé de quelques heures la préfecture, qui vient d'annoncer l'accueil des enfants des personnels soignants dans leur établissement d'origine. C'est une information qui nous vient de nos confrères de la Voix du Nord . Pour faire face à la fermeture des écoles dès lundi, plusieurs parents d'élèves de ce village de l'Avesnois ont déjà proposé de garder les enfants de ceux dont l'activité professionnelle nécessite leur présence impérative. Le président de l'association des parents d'élèves de cette école a salué l'initiative et s'est également proposé pour garder des enfants, durant la période de fermeture.Alors que de nombreuses personne se ruent égoïstement sur les paquets de pâtes dans les hypermarchés, c'est une proposition très généreuse et qui devait en inspirer d'autres qu'a suggéré cette étudiante, habitante de la commune de Steenwerck (Nord). Louise Bécue est étudiante en troisième année de STAPS, possède son BAFA et propose de garder les enfants dont les parents ne pourraient pas s'occuper, gratuitement.Les nombreux commentaires sous sa publicaion louent la "générosité" et le "bon coeur" de la jeune femme. On valide l'initiative.