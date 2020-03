Coronavirus : un Nordiste donne une conférence live pour apprendre (avec humour) à cohabiter dans une famille confinée

"Faire en sorte que les relations soient les plus harmonieuses possible"

Quatre couleurs pour chaque types de personnalités

Rouge pour le dominant (direct, rapide, fonceur, énergique...)

Jaune pour l'influent (communicatif, démonstratif, enthousiaste, sociable...)

Vert pour le stable (attentionné, calme, coopérant, modeste...)

Bleu pour le conformiste (précis, formel, réfléchi, prudent...)

Bande annonce : La Conférence Spectacle "Com’ en couleurs"

Un "cadeau" en ces temps difficiles

Les Nordistes Vincent Lemaire, conférencier-huimoriste et Gary Vercruyse, consultant en comportement, donnent d'ordinaire des conférences-spectacles pour améliorer les relations entre salariés, sur le ton de l'humour.En tournée dans toute la France jusqu'à l'arrivée de la pandémie de Covid-19, leur performance normalement payante sera jouée gratuitement mardi soir et accessible en Facebook Live pour égayer un peu cette période de confinement, qui devrait se prolonger.Une conférence adaptée aux circonstances, histoire de mettre de l'huile dans les relations familiales pour les semaines qui viennent.Le spectacle tourne depuis près de trois ans, avec plus de 200 représentations à son actif dans les théâtres et salles de spectacles, ainsi que dans les entreprises. Le texte est chaque fois adapté en fonction de la situation."Cette fois, l'idée est de venir en aide aux membres de la famille contraints de cohabiter plusieurs semaines avec des caractères différents et de faire en sorte que les relations soient les plus harmonieuses possible", explique Vincent Lemaire.Pour illustrer son propos de manière aussi ludique que pédagogique, le conférencier discerne quatre types de personnalités, associées à quatre couleurs que chaque individu possède en un mélange propre à chacun :"Chacun dispose en lui d'un dosage de ces couleurs plus ou moins prononcées, et il s'agit d'aller puiser dans cette palette et de doser ce mélange différemment pour être le plus possible en harmonie avec les autres", souligne Vincent Lemaire.Durant cette assignation à résidence, vivre à deux, trois ou quatre personnes, voire plus dans un espace restreint, sans être libre de ses mouvements entraîne inévitablement des changements de comportement. Très naturellement, des tensions des désaccords, risquent d'émerger assez rapidement si la communication n'est pas optimale.C'est cette méthode de "survie" que Vincent Lemaire nous explique dans cette conférence d'une heure, diffusée ce mardi 24 mars à 19H. Une méthode simple mais pas simpliste et surtout truffée d'humour et d'exemples concrets dans lesquels nous pouvons tous nous reconnaître, des situations que l'on vit, toutes générations confondues."Comme la conférence ne peut plus tourner dans les salles, je me suis demandé comment continuer malgré tout. C'est clairement un cadeau que je souhaite faire au public en ces temps difficiles et surtout un moyen d'être utile", souligne-t-il.Une manière de mieux comprendre ceux que l'ont croit connaître le mieux : nos proches.