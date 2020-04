Coronavirus chez nos voisins britanniques : le cap des 10 000 morts franchi au Royaume-Uni

Prolongation du confinement ?

Avec 737 morts supplémentaires annoncés ce dimanche par les services de santé, le Royaume-Uni totalise désormais 10 612 décès, sans compter les maisons de retraites. "C'est un jour sombre, nous rejoignons la liste des pays qui comptabilisent plus de 10 000 morts dus au coronavirus", a déclaré dimanche le ministre de la Santé Matt Hancock, lors de la conférence quotidienne du gouvernement."Cela montre à quel point le coronavirus est grave et pourquoi l'effort national auquel tout le monde participe est si important", a-t-il affirmé, remerciant les citoyens d'avoir "relevé le défi" consistant à rester confinés chez eux durant le week-end de Pâques. Sans Boris Johnson, en convalescence , son gouvernement doit se prononcer dans les jours qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement, décrété le 23 mars pour trois semaines initialement. Malgré les conséquences économiques et sociales dramatiques, cette hypothèse semble très probable car les autorités ont affirmé qu'elles attendraient que le pic de la pandémie soit franchi pour assouplir les mesures en place.Le pouvoir doit également gérer le mécontentement au sein du personnel soignant, qui dénonce notamment le manque cruel d'équipements de protection.Sous pression, la ministre de l'Intérieur Priti Patel s'est dite samedi "désolée si la population a l'impression qu'il y a eu des échecs dans les approvisionnements".Le plus grand syndicat de personnel infirmier, l'Association Royale des Infirmiers(RC N), a conseillé aux soignants de refuser, "en dernier recours", de travailler s'ils faisaient face à un manque grave d'équipements de protection, tout en ayant conscience que cela constituait "une étape difficile à franchir" pour eux.