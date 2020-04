Coronavirus chez nos voisins : 938 morts de plus en 24h au Royaume-Uni, le bilan s'alourdit encore

Au total, le Covid-19 a tué 7097 personnes au Royaume-Uni et contaminé officiellement 60 733 malades, selon ce bilan.Mardi déjà, 786 décès supplémentaires avaient déjà été enregistrés.Les autorités britanniques estiment que le pays connaîtra le pic de la pandémie dans les prochains jours. Le Premier ministre Boris Johnson est toujours hospitalisé en soins intensifs à Londres, dans un état "stable", après avoir contracté le coronavirus. Il devrait donc revenir à son remplaçant par intérim, le ministre des affaires étrangères Dominic Raab, de prendre la responsabilité d'une éventuelle décision de prolongation du confinement, aux conséquences sociales économiques et sociales particulièrement douloureuses.Mais selon le gouvernement britannique, cette décision interviendra après les trois semaines de confinement initialement décrétées le 23 mars, après moult tergiversations du gouvernement. Elle sera prise quand le pic sera "passé", a précisé e secrétaire d'Etat à la Santé, Edward Argar, sur la BBC."Nous sommes à peu près deux semaines derrière la France, quelques semaines derrière l'Italie en termes de chiffres" de contaminations et de décès, avait détaillé le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance, présent mardi aux côtés de Dominic Raab à la conférence de presse quotidienne du gouvernement.