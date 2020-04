Coronavirus chez nos voisins : en Belgique, l'armée intervient dans les EHPAD en manque de personnel

"Appel à l'aide"

De 50 à 4 personnes

23 403 cas d'infections confirmées, 2240 morts, 5590 personnes hospitalisées dont 1285 en réanimation... L'épidémie de Covid-19 progresse en Belgique, après trois semaines de confinement, et dans l'équivalent belge des EHPAD, la situation se détériore.À tel point que l'armée est contrainte d'intervenir dans certaines d'entre elles, pour pallier l'absence de personnel, C'est le cas à Jette, près de Bruxelles, où la directrice d'une maison de repos a appelé à l'aide."On a fait appel à l'armée parce que concrètement, on n'avait aucune aide de nulle part", a expliqué Morgane Danielle à la RTBF, précisant "qu'on n'avait pas d'autres ressources, aussi bien matérielles qu'au niveau des employés – nous n'avons plus personne sur le terrain, donc on était vraiment en situation d'urgence"."On a été complètement oubliés, et ça depuis le début", accuse-t-elle, et ce alors qu'"on a suivi toutes les mesures qui ont été mises en place au niveau des maisons de repos"."On n'a pas eu de moyens pour dépister le personnel et c'est là qu'il y a eu un réel probleme, puisqu'en ne dépistant pas le personnel, malheureusement, le virus est entré dans la résidence."Les six militaires qui sont à l'intérieur et qui "font un travail exemplaire" effectuent le travail d'aide-soignants ou d'infirmier. Sans ces militaires, l'établissement devrait compter cinquante membres du personel. Ils ne sont aujourd'hui que quatre.L'armée dot également intervenir ce vendredi dans une autre maison de repos, près de Namur.En France, l'armée a d'ores et déjà été réquisitionnée, dans certaines régions pour distribuer du gel et des masques au personnel soignant. C'est le cas du 27e BCA en Haute-Savoie.