Le nombre des décès causés par la pandémie du covid-19 a bondi en Belgique avec 3.019 morts, indique le dernier bilan officiel communiqué ce vendredi 10 avril par les autorités sanitaires.496 nouveaux décès ont été notifiés au cours des dernières 24 heures, dont 171 enregistrés entre le 18 et le 31 mars dans des maisons de retraite en Flandre, ont précisé les autortés sanitaires.La Flandre est, de loin, la région la plus touchée par le coronavirus, devant la région de Bruxelles et la Wallonie.