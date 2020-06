Coronavirus chez nos voisins : la Belgique dévoile la nouvelle phase de son déconfinement et met en garde les fêtards

La Belgique entre mercredi 1er juillet dans une nouvelle phase de son plan de déconfinement. Elle emboîtera ainsi le pas à la France en rouvrant à son tour les piscines, les théâtres et les cinémas, dans la limite de 200 personnes.

A priori pas de festivals cet été

Le masque n'est plus obligatoire, à l'exception des transports en commun. Dans le cas des manifestations "statiques" et des événements culturels – non privés – en plein air, la jauge atteindra les 400 personnes. Les fêtes de mariages, elles, restent limitées à 50 personnes. Les bars restent fermés passé après 1 heure, les discothèques restent fermées et il n'y aura pas de festivals dans l'immédiat, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès.

Dans le même temps, cette dernière a réagi aux rassemblements improvisés le week-end dernier dans la capitale belge, après la fermeture des bars. On voyait des centaines de personnes danser autour d'une sono, sans masque.

"Les personnes présentes ont pris le risque, directement ou indirectement, de mettre en péril des mois d'efforts collectifs" contre la pandémie, a prévenu Sophie Wilmès, pour qui "les règles sanitaires élémentaires n'étaient pas respectées".

"Nous ne sommes pas à l'abri d'un rebond"

"Nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie, il suffit pour en être persuadés de regarder son évolution dans d'autres pays du monde, certains mêmes très proches de nous", a-t-elle ajouté, en référence à l'Allemagne qui a annoncé mardi un reconfinement local, qui concerne 600 000 personnes.

La Belgique compte à ce jour 9713 décès liés au Covid-19, pour un total de 60 810 cas d'infection confirmés.