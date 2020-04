Coronavirus chez nos voisins : en Belgique, le montant maximal du paiement sans contact passe à 50 euros

"Le moyen le plus hygiénique de payer ses achats"

Les Belges pourront désormais payer de plus grandes courses avec le paiement sans contact. Depuis le début du confinement, et malgré toutes les précautions prises en sortant faire des achats, beaucoup de clients craignent d'entrer en contact avec un terminal de paiement manipulé par des personnes porteuses du Covid-19.Les grandes enseignes encouragent donc le paiement sans contact, "plus que jamais le moyen le plus hygiénique de payer ses achats", rappelle Bancontact au quotidien belge La Libre , mais qui dit sorties plus rares dit courses plus importantes, avec des sommes qui dépassent largement le montant habituellement autorisé.Febelfin, la fédération d'institutions financières belges qui "fait le lien entre les 11 millions de Belges et les banques", a donc annoncé qu'à compter du 14 avril, le montant maximal du paiement en sans contact passerait à 50 euros."La mesure restera en vigueur tant que cela s'avérera nécessaire, et sera régulièrement réévaluée", précise Febelfin, qui ajoute que le montant à partir duquel il faut à nouveau saisir son code est lui aussi augmenté : "Alors que jusqu'à présent, il fallait saisir le code PIN après une série de paiements de par ex. 15 euros, 16 euros et 24 euros (parce que vous aviez atteint un montant total de plus de 50 euros), vous ne devrez désormais l’encoder qu'après un montant total de 100 euros."