Coronavirus chez nos voisins : la Belgique va rouvrir progressivement ses commerces et ses écoles à la mi-mai

Une journée test le 15 mai pour les écoles

Dans ce pays de 11,5 millions d'habitants qui recensait vendredi plus de 44 000 cas confirmés et près de 6 700 morts, "la propagation du Covid-19 a été ralentie, mais le virus n'a pas disparu", a dit la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue d'une longue réunion de crise consacrée au déconfinement.Parlant d'un "équilibre fragile", elle a insisté sur l'aspect "progressif" et "évolutif" de ce déconfinement, dont les différentes phases pourront être retardées si les experts constatent une diminution insuffisante des hospitalisations. "Rien n'est gravé dans le marbre et surtout pas les échéances", a averti la dirigeante libérale.A l'exception des merceries et magasins de tissu qui pourront rouvrir dès le 4 mai (pour aider la confection des masques), les commerces ne rouvriront qu'à partir du 11 mai, à condition qu'y soient respectées les mesures de distanciation sociale.Cafés et restaurants ne sont toutefois pas concernés par cette échéance. Les restaurants ne rouvriront progressivement qu'à compter du 8 juin au plus tôt. Pour cafés etbars le calendrier n'a pas été défini.Concernant les écoles, certaines classes pourront de nouveau accueillir des élèves le lundi 18 mai. Une journée test sera organisée le vendredi 15 mai en Flandre. Sont jugées prioritaires les dernières années de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que la première année de primaire. Les classes maternelles pourraient ne pas rouvrir cette année.Il y aura maximum 10 élèves par classe, et chacun devra pouvoir disposer de 4 m, ont précisé les présidents des communautés (entités fédérées compétentes pour l'éducation).Dans les transports publics, le port d'un masque couvrant nez et bouche sera obligatoire dès le 4 mai pour toute personne âgée d'au moins 12 ans. "Le port d'un masque en tissu, de confort, jouera un rôle clé dans la stratégie de déconfinement", a assuré Sophie Wilmès en rappelant aussi l'importance de l'hygiène des mains et des gestes barrière qui seront notamment très contrôlés dans les écoles.