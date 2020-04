Coronavirus chez nos voisins : le bilan britannique réévalué à plus de 26 000 morts

Le bilan de mardi, qui ne portait que sur les hôpitaux, faisait état de 21 678 morts. Il s'élève désormais officiellement à 26 097 morts. Jusqu'à présent, les bilans quotidiens du ministère de la Santé n'incluaient que les hôpitaux.Les gestionnaires de maisons de retraites avaient sonné l'alarme, s'estimant oubliés des statistiques mais aussi des mesures prises par les autorités pour fournir tests et matériels de protection aux personnels de santé.Au total, 165 221 cas (+4076) ont été officiellement confirmés, a précisé le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab lors d'une conférence de presse. Mais globalement, les autorités estiment que la pandémie a entamé sa décrue au Royaume-Uni, les contaminations, hospitalisations et décès s'étant tour à tour orientés à la baisse. Mais elles craignent une recrudescence en cas d'assouplissement du confinement en place depuis le 23 mars.Avant de passer à un déconfinement, les autorités britanniques disent vouloir observer une nette décrue de l'épidémie mais aussi s'assurer d'avoir des moyens de dépistage, de traçage et de protections suffisants.