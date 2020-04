Coronavirus chez nos voisins : le championnat de football des Pays-Bas officiellement terminé, pas de champion désigné

L'Ajax en Ligue des Champions

"Ni relégation, ni promotion"

Les Pays-Bas sont ainsi le premier pays membre de l'UEFA (Union européenne de football) à mettre un terme définitif à son championnat. "Malheureusement, vu les mesures (d'interdiction de rassemblement de masses) prises par le gouvernement, il est devenu impossible de terminer la saison 2019-2020", indique un communiqué de la KNVB."La santé publique passe toujours en premier. Il ne s'agit ici que d'un problème de football au vu de ce que le virus corona provoque dans la société. Néanmoins, la commission du football professionnel est consciente que les décisions d'aujourd'hui vont provoquer une grande déception dans le football pour certains", ajoute le communiqué de le KNVB.L'Ajax Amsterdam, leader de la Eredivisie à égalité de points avec AZ Alkmaar (mais avec une meilleure différence de buts), sera qualifié pour la phase de groupes de la prochaine C1, selon la KNVB qui attendra toutefois à ce sujet une décision définitive de l'UEFA le 25 mai.Alkmaar devrait passer par les deux derniers tours préliminaires pour accéder à cette phase des groupes de la Ligue des champions. Selon le classement gelé au terme de la 26journée (sur 34) disputée le 8 mars dernier, Feyenoord Rotterdam, le PSV Eindhoven et Willem II Tilburg, disputeront la prochaine édition de l'Europa League. Une décision sera prise en concertation avec l'UEFA, selon une source proche de la KNVB.La décision d'arrêter définitivement le championnat semblait inéluctable suite à la décision prise la semaine dernière par le gouvernement néerlandais d'interdire (même à huis-clos) toutes les manifestations dites "de masse" avant le 1septembre.La Fédération néerlandaise est la première à prendre cette décision parmi les autres membres de l'UEFA.Lundi, la Fédération belge devrait prendre la même décision.La KNVB a par ailleurs décidé, après une journée de concertation avec les clubs professionnels ce vendredi, de débuter la prochaine saison avec les mêmes 18 clubs déjà en compétition cette année en Eredivisie.Cela signifie que ADO La Haye et RKC Waalwijk (pourtant en position de relégables au moment du gel du championnat) resteront parmi l'élite tandis que le SC Cambuur et De Grafschaap (leaders en D2) ne seront pas promus."Il n'y aura ni relégation, ni promotion", selon la KNVB qui va devoir faire face à des actions en justice des clubs qui se sentiraient lésés, comme l'ont déjà annoncé Cambuur et De Graafschap, tout comme le FC Utrecht qui pouvait encore prétendre à une qualification européenne.La KNVB a par ailleurs souhaité que les primes européennes des clubs qualifiés pour la Ligue des champions et l'Europa League soient partagées entre tous les clubs de Eredivisie. La direction de l'Ajax s'est déjà exprimée en défaveur de cette mesure qualifiée "de solidarité" par la KNVB.