Coronavirus chez nos voisins néerlandais : l'épidémie repart à la hausse aux Pays-Bas

Vers des mesures par région ?

Il n'y a pas que dans le Nord et en Belgique que l'épidémie de Covid-19 est en plein rebond : aux Pays-Bas, les chiffres communiqués ce mardi 4 août par l'Institut royal de la Santé publique (RIVM) sont inquiétants.Les Pays-Bas ont enregistré 2588 nouvelles contaminations en une semaine, soit près du double (+95%) de la semaine précédente. Dans ce même laps de temps, 6 décès ont été constatés et 44 personnes ont été hospitalisées, des chiffres également plus élevés.Le Premier ministre Mark Rutte doit tenir une conférence ce jeudi aux côtés de son ministre de la Santé Hugo de Jonge, dans laquelle ils "feront état de la situation générale, approfondiront la situation dans certaines régions et, si nécessaire, annonceront des mesures de soutien régionales supplémentaires".Contrairement à la France ou à la Belgique – où le nombre de cas connaît par endroits un rebond – les Pays-Bas n'ont pas imposé de confinement à proprement parler pour lutter contre la propagation du Covid-19, même si des mesures restrictives ont été prises.Depuis le début de l'épidémie, les Pays-Bas recensent 55 470 cas confirmés d'infection au Covid-19, dont 6149 décès.