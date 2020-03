Coronavirus chez nos voisins : les Pays-Bas interdisent tout rassemblement jusqu'au 1er juin

Le gouvernement néerlandais a prolongé lundi jusqu'au 1er juin l'interdiction de tous les rassemblements publics, initialement prévue jusqu'au 6 avril pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. "Cela frappera durement certains ... mais nous n'avons pas le choix", a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre néerlandais de la Justice Ferd Grapperhaus.



Le Premier ministre Mark Rutte a averti qu'un confinement total de la population serait la prochaine étape dans la lutte contre la propagation du virus, si les mesures actuellement mises en place ne suffisaient pas. "J'espère que ce ne sera pas nécessaire", a-t-il dit. M. Rutte avait déclaré la semaine dernière vouloir favoriser le développement d'une immunité collective aux Pays-Bas dont, avait-t-il prévenu, la plupart des habitants seraient contaminés.

Ecoles, bars, restaurants, coffee shops fermés

Tous les événements et les rassemblements, y compris ceux de moins de 100 personnes, sont interdits jusq'au 1er juin, a annoncé M. Grapperhaus. Les magasins et les services de transport public doivent également prendre des mesures supplémentaires pour que les usagers et clients respectent une distance

de 1,5 mètre, sous peine d'amende. Les écoles, bars, restaurants, maisons closes ou encore coffee shop sont fermés depuis le 16 mars.



Selon le dernier comptage des autorités, 4749 cas de contamination au Covid-19 ont été détectés aux Pays-Bas, dont 213 décès. La progression des cas et des décès était lundi en légère baisse par rapport à dimanche.