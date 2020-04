Coronavirus chez nos voisins : plus de 20 000 morts dans les hôpitaux britanniques

Selon le ministère britannique de la Santr, 20 319 personnes atteintes par le virus sont mortes dans les hôpitaux au Royaume-Uni, soit 813 de plus que le précédent bilan publié vendredi.Contrairement à la France ou à la Belgique, les bilans quotidiens des autorités sanitaires britanniques ne tiennent compte que des décès survenus dans les hôpitaux de patients testés positifs au Covid-19. Les morts dans les maisons de retraite ne sont pas comptabilisés, ni ceux qui ont succombé à leur domicile, plus difficiles à évaluer.La semaine dernière, le très sérieux Financial Times estimait en fait à plus de 40 000 le nombre réel de victimes du coronavirus au Royaume-Uni, soit le double du chiffre officiel."Les données de l'ONS (Office for National Statistics, l'équivalent britannique de l'INSEE - NDR) ont montré que les décès enregistrés dans la semaine se terminant au 10 avril était 75% supérieures à la normale en Angleterre et au Pays de Galles, son plus haut niveau depuis plus de 20 ans", argumentait le quotidien britannique.