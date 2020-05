Coronavirus chez nos voisins : le port d'Anvers teste un bracelet pour tester sa distanciation physique

Pas d'internet

© DIRK WAEM / BELGA / AFP

Combien de fois, depuis le début du déconfinement, avez-vous oublié la distanciation sociale, l'espace de quelques secondes ? Pour permettre à ses salariés de se concentrer sur leur travail, tout en assurant leur sécurité s'ils viennent involontairement à se rapprocher, le port d'Anvers teste depuis peu un système de bracelets électroniques.Ces derniers réagissent si la distance qui les sépare se réduit et émette un signal si la distanciation sociale n'est pas respecter. "À partir de deux mètres et demi, il va m'avertir", explique à la RTBF Olivier Lelièvre, chef de projet chez Rombit, le fabricant de ces bracelets. "Il va montrer un témoin, il va commencer à vibrer. Si je vais encore plus me rapprocher, à partir de un mètre et demi, le témoin va être rouge et il va encore vibrer de façon plus intense."Concrètement, c'est à l'entreprise de fixer la distance de sécurité à respecter. De quoi permettre de s'adapter, puisque tous les pays ne préconisent pas la même distance.Le logiciel n'est toutefois "pas conçu pour suivre les déplacements des employés afin de respecter la vie privée", a indiqué John Baekelmans, directeur de Rombit, à Reuters. Les appareils communiquent ainsi en local, et non via internet."Quand on est dans un contexte professionnel, il faut rester concentré, mais l'attention échappe peut etre à la distance sociale prescrite et donc ce système aide les gens à garder leurs distances à tout moment", argue auprès de la RTBF Nathalie Van Impe, responsable de la communication du port d'Anvers.En Belgique, le Covid-19 a fait 9 388 morts depuis le début de l'épidémie. La Flandre, et notamment la région d'Anvers, font partie des régions les plus toucheés par le virus.