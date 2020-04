Coronavirus chez nos voisins : le Royaume-Uni prolonge le confinement pour au moins trois semaines

13 729 décès

Le Royaume-Uni a prolongé jeudi d'"au moins trois semaines" le confinement instauré depuis le 23 mars pour tenter d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement britannique.Les mesures actuellement en place doivent être prolongées pour "au moins trois semaines", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui supplée le Premier ministre Boris Johnson, toujours en convalescence du Covid-19 quatre jours après sa sortie de l'hôpital.Le Royaume-Uni est un des pays en Europe les plus touchés par le Covid-19. Le nombre des morts y est reparti à la hausse avec 861 cas mortels supplémentaires enregistrés jeudi dans les hôpitaux, portant le bilan total des décès à 13 729. S'y ajoutent ceux dans les maisons de retraite, qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres communiqués quotidiennement, et qui laissent augurer un nombre de morts bien plus élevé.Critiqué pour la faiblesse du dépistage, ce pays a passé le cap de 100 000 cas de contamination enregistrés, sur près de 418 000 tests effectués. Le gouvernement a promis d'atteindre les 100 000 tests par jour d'ici à la fin du mois mais on reste très loin de cet objectif. Parmi les personnes tuées par le coronavirus se trouvent 27 employés du service public de santé, le NHS, selon Matt Hancock : un de ces cas les plus tragiques est celui d'une infirmière de 28 ans, enceinte. Son bébé a en revanche survécu.