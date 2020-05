Coronavirus - Un nouveau foyer épidémique identifié dans l'Oise, deux autres dans le Nord et le Pas-de-Calais

Dimanche 17 mai, dans une interview donnée au JDD , Olivier Véran annonçait que 25 foyers épidémiques de coronavirus/Covid-19 ont été identifiés en France. Selon le ministre de la Santé, deux ont été localisés dans les Hauts-de-France. Selon l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, les deux foyers évoqués par le ministère sont "antérieurs au déconfinement et survenus au cours des mois d’avril et mai."Le premier a été identifié dans le Pas-de-Calais le 14 avril dernier. Il a été pris en charge par le Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées. Le second, géré par l’ARS, a été localisé fin avril dans une usine du Nord. Sur les "217 travailleurs testés, 14 ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 et ont été isolés pendant 14 jours", annonce l'ARS. Et ajoute : "Aucune personne n’a présenté un état de santé nécessitant une hospitalisation."Enfin, l’Agence régionale de santé annonce qu'un troisième cluster a été découvert dans l'Oise au sein d'un foyer d'hébergement. "180 personnes ont été testées, 9 ont été diagnostiquées positifs au Covid-19. Cet épisode est encore en cours de gestion", précise l'ARS.Au 16 mai, le coronavirus/Codiv-19 a tué 2 235 personnes dans les Hauts-de-France depuis le début de l'épidémie.