Coronavirus - Des oiseaux rares observés par les bénévoles de Picardie Nature pendant le confinement

Pic epeiche observé à Saveuse, près d'Amiens. / © Daniel Schildknecht

Rouge-gorge familier observé à Séry-Magneval, dans l'Oise, au sud de la forêt de Compiègne. / © Thierry Decouttere

Appel à tous les passionnés d'oiseaux

Ils ont un balcon ou un jardin, ils sont confinés chez eux et chaque jour, au même moment, pendant 20 mn, ils prennent leurs jumelles pour observer les oiseaux. Une expérience inédite que les bénévoles de Picardie Nature ont mis en place pendant la période de confinement.D'un petit groupe d'amis, ils sont aujourd'hui une trentaine d'observateurs dans toute la Picardie à se prêter au jeu. L'objet de toute cette attention étant celle que l'on appelle la biodiversité ordinaire Et depuis fin mars, "ce sont déjà près de 700 inventaires qui ont été réalisés, ce qui représente plus de 230 heures de suivi cumulées pour un total de 107 espèces recensées à travers la Picardie", déclare l'association.Arrivent en tête de liste les espèces les plus classiques des zones habitées par l'Homme : Merle noir, Pigeon ramier, Tourterelle turque, Pinson des arbres, Moineau domestique, Étourneau sansonnet, Mésange charbonnière, Mésange bleue.À cela s'ajoutent 107 espèces observées plus rares : Un Balbuzard pêcheur observé depuis un balcon à Compiègne et depuis un jardin à Remaucourt, un Milan noir à Crépy-en-Valois, la Chevêche d’Athéna entendue à Ramicourt et Warloy-Baillon, le Faucon pèlerin aperçu à Amiens, le Busard des roseaux décelé depuis un appartement à Fère-en-Tardenois, la Cigogne blanche régulière à Boves, le Martin pêcheur à Acy et Séry-Magneval, en sont quelques exemples.Pas besoin d'être un fin connaisseur de ces bêtes à plumes. L'objectif de cette étude n'est pas "tant scientifique que social et formateur" précise l'association dans un communiqué. De ce fait, sque vous soyez amateur ou expert, vous pouvez rejoindre l'équipe de bénévoles observateurs. Il suffit de contacter l'association à : thomas.hermant@picardie-nature.org Le suivi doit durer au moins jusqu'à la fin du confinement, soit environ 15 jours, selon les modalités de déconfinement définies pour la Picardie.