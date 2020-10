Coronavirus : on fait le point sur les mesures sanitaires dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Depuis ce samedi matin, la France est en état d'urgence sanitaire, avec son lot de nouvelles mesures applicables sur l'ensemble du pays, mais aussi certaines, spécifiques à chaque département selon sa situation. On fait le point sur les règles à observer dans l'Aisne, l'Oise et la Somme.

Dans l'Aisne

Port du masque obligatoire entre 7h et 20h dans l'espace public des villes de plus de 10 000 habitants (Saint-Quentin, Soissons, Laon, Château-Thierry, Tergnier, Chauny et Villers-Cotterêts)

Interdiction de la vente d'alcool à emporter à partir de 22h

Interdiction des buvettes dans les lieux recevant du public (salles de spectacle, établissements sportifs, ...)

Dans l'Oise

Baisse de la jauge maximale applicable aux rassemblements à 1 000 personnes (5 000 auparavant)

Fermeture des bars à 22h (ainsi que de l'activité bar dans les restaurants)

Port du masque obligatoire dans l'espace public de toute commune de plus de 10 000 habitants (Beauvais, Compiègne, Creil, Nogent-sur-Oise, Crépy-en-Valois, Méru, Senlis, Noyon, Montataire, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly, Chambly et Clermont)

Interdiction des buvettes et points de restauration debout

Encadrement strict des ventes au déballage, vide-greniers, brocantes, foires et braderies (écart entre deux exposants, sens de circulation et autorisation au cas par cas pour chaque événement)

Interdiction de la vente à emporter d'alcool entre 00h30 et 6h

La circulation du coronavirus s'intensifie dans les trois départements picards : c'est un fait. Comme toute la France, l'Aisne, l'Oise et la Somme sont placés depuis ce samedi 17 octobre en état d'urgence sanitaire. Pour y faire face, Emmanuel Macron a annoncé une série de nouvelles restrictions, mercredi 14 octobre, dont certaines concernent l'ensemble du territoire. Les préfectures respectives ont quant à elles engagé des mesures propres à chaque département. C'est le département picard le plus touché par la seconde vague, avec une augmentation nette du taux d'incidence. Le vendredi 16 octobre, la préfecture faisait état d'un taux de 184 nouveaux cas pour 100 000 personnes (contre 79 le 28 septembre). Dans les hôpitaux isariens, 87,5 % des lits sont occupés, plus d'un sur trois par un patient atteint du coronavirus.

Dans la Somme

Limitation de la jauge maximale applicable aux rassemblements à 5 000 personnes

Port du masque obligatoire dans certaines zones d'Amiens (centre piétonnier, quartier Saint-Leu, parking de Shopping promenade) et d'Abbeville (place Max Lejeune et rues avoisinantes)

L'augmentation de la propagation du virus dans la Somme se fait légèrement plus progressive mais la situation mérite d'être suivie avec attention, avec un taux d'incidence déjà élevé. Mercredi 14 octobre, la préfecture relevait un taux de 112 cas pour 100 000 habitants (contre 104 le 12 octobre). Les services de réanimation des hôpitaux samariens affichaient un taux d'occupation de 24,1 % des lits par des personnes positives au covid-19, soit près d'un lit sur quatre.Voici la liste des mesures spécifiques au département de la Somme :

Dans toute la France

Limitation des rassemblements sur la voie publique à 6 personnes (sauf manifestations, rassemblements profesionnels, services de transports de voyageurs, visites guidées, cérémonies funéraires et marchés)

Interdiction de toutes les fêtes privées en établissements recevant du public (mariages, soirées étudiantes)

Limitation dans les bars et restaurants à 6 personnes par table, respect d'une distance d'un mètre entre chaque chaise et enregistrement du nom des clients sur un registre

Respect d'une distance d'un siège sur deux dans les établissements recevant du public assis (cinémas, lieux de culte, stades, cirques, salles de conférence)

Limitation d'affluence à une personne pour 4m2 dans les lieux où le public circule debout (centres commerciaux, musées, parcs d'attraction, foires, salons, zoos)

Dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, une série de mesures s'appliquent depuis 0h ce matin :L'ensemble de ces mesures est effectif pendant quatre semaines - jusqu'au 14 novembre donc - avec un prolongement probable, soumis à validation du Parlement.