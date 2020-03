Coronavirus. “On ne peut pas arrêter de travailler” : comment les agriculteurs, maillon indispensable, vivent la crise

Coronavirus : "on voit le tsunami arriver et on sait qu'on va se le prendre dans la gueule", un interne du CHU d'Amiens

Les nouvelles habitudes alimentaires des consommateurs confinés

« On pensait que les gens confinés auraient d'autant plus besoin de manger des produits frais, or ce qu'ils achètent c'est surtout du non périssable, s'étonne Jean-Christophe Rufin. Dans l'Avesnois où j'habite, les grandes surfaces ont fermé tous leurs drives. Elles livrent à domicile à 5-6 jours, eh bien on constate que les produits frais sont très minoritaires dans ces commandes »

« Depuis une semaine, les gens ont changé leur mode d'alimentation, poursuit Christian Durlin, le président de la Chambre d'Agriculture du Nord : ils ne vont plus dans les restaurants, les cantines d'entreprise ou scolaires. Or traditionnellement en restauration collective, on consomme beaucoup de surgelés. Aujourd'hui, il se trouve que la demande est plus forte pour les conserves que pour les surgelés, ça n'est pas neutre en termes d'impact économique pour certaines filières. On constate actuellement une grosse tension sur les productions de pommes de terre destinées à la transformation. Autant la filière des pâtes est en surchauffe, autant celle de la frite surgelée est en déprime en ce moment. On arrive encore à stocker, mais il y a un moment où on va devoir écouler.» Inquiétude aussi chez les producteurs en contrat avec des industriels, qui sont soumis à des engagements sur les quantités à produire et les plannings de livraison. « Moi j'ai des hangars remplis de pommes de terre, explique Denis Bollengier, producteur à Bergues, et vice-président de la FDSEA. Mes récoltes de septembre-octobre peuvent tenir jusqu'en juillet environ, et j'espère qu'elles vont s'écouler en temps et en heure parce que s'il y a des défaillances dans la chaîne de livraison, c'est perdu. Du blé, ça se stocke, pas des pommes de terre. »

Jean-Christophe Rufin, lui, redoute que les marchés ne soient bientôt interdits. « Même si le Ministre demande qu'ils puissent être maintenus, je doute qu'ils résistent à des consignes de confinement plus strictes. » Que faire alors pour écouler les produits frais non vendus ? « Les antennes des Restos du Coeur sont fermées, ça me fait mal au cœur de voir tous ces produits perdus. Nous sommes en train de réfléchir à des modes opératoires pour en faire bénéficier les plus démunis. Dès demain, je prends mon bâton de pèlerin avec mon association SOLAAL* pour trouver des débouchés ».

*SOLAAL, solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. L'association est née en 2013. Elle met en lien des producteurs et des structures comme la Banque alimentaire ou le Secours populaire pour distribuer des invendus. L'antenne des Hauts-de-France a été créée fin 2018. L'an dernier, elle a permis de récolter plus de 54 tonnes de dons pour les associations.