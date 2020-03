Coronavirus. “On va la gagner cette guerre” : Xavier Bertrand fait le point sur l'épidémie dans les Hauts-de-France

Sur la situation en France

Sur la situation des les Hauts-de-France

Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, répond aux questions de Sonia Mabrouk

Sur les contrôles



Sur les masques, le gel et les vols de masques

Sur la situation de la pêche

Sur les masques et gels hydroalcooliques utilisées pour les municipales

Sur les formations financées par la région

Sur les migrants qui ne peuvent être confinés

Sur l'école à la maison

Sur la crise de l'économie

Xavier Bertrand a longuement évoqué la crise du coronavirus ce mercredi matin sur Europe 1 . Notamment dans les Hauts-de-France. Le président de région a balayé de nombreuses questions autour de la situation dans la région."Nous allons la gagner cette guerre, nous allons traverser cette épreuve même si nous savons qu'il y aura des malades et qu'il y aura des victimes. Nous serons plus forts mais nous savons que cela prendra du temps"."Les départements du Nord et du Pas-de-Calais n'ont pas encore pris le même choc que les départements de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne. Tout le monde joue le jeu. Les établissements publics et privés sont parfaitement mobilisés. Tout le monde est sur le pont. Ce qu'on peut faire pour eux, c'est respecter les consignes sanitaires. Si vous ne circulez pas, le virus ne circule pas. Si vous allez faire vos courses, lavez-vous les mains !""Les mesures sont suffisamment strictes, mais il faut les respecter. C'est pour éviter que ce virus ne prenne de la force. Il va falloir respecter les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui font respecter le confinement, elles ne le font pas par plaisir. Il y a des endroits où c'est respecté à 100%, il y a d'autres endroits où on peut continuer à sortir. Non ce n'est pas vrai. J'en ai parlé avec le Préfet des Hauts-de-France hier, et il me disait qu'il faut qu'on soit sûr, que dans tous endroits, dans tous les quartiers, ce soit bien respecté. Le respect des consignes, quelque soit votre caractère et tempérament, aujourd'hui, c'est pas une option.""C'est quand même un pur scandale que des salopards volent des masques aujourd'hui, qu'un camion de masques se fassent braquer comme dans un hold-up. (..) Des industriels du textile, dans ma région et ailleurs, cherchent des solutions pour aller très vite"."Vous avez une entreprise comme Tereos, le premier sucrier, qui regarde comment, à partir de l'alcool qu'il produit, il peut fabriquer des solutions hydroalcooliques"."Il faut leur garantir dès la fin de ce mois, qu'ils pourront avoir un revenu même s'ils n'ont pas pêché, même s'ils n'ont pas vendu de poisson. Parce que quand la crise sera terminée, il faudra qu'on les retrouve, nos pêcheurs.""J'ai demandé au Préfet Michel Lalande, si tous les gels et masques non utilisés, on ne pouvait pas les réutiliser. Le 2e tour aura lieu en juin, on aura le temps de produire d'ici là. Tout ce qui n'a pas été utilisé doit être affecté à ceux qui en ont le plus besoin.""Les formations n'ont pas lieu, les gens continueront à être indemnisés. C'est pas en ce moment qu'il faut plonger dans la difficulté, ceux qui n'ont déjà pas un gros salaire. Il faut de la cohérence et du bon sens. ""Sur la question de Calais et Grande-Synthe, nous avons proposé qu'il y ait des établissements, par exemple des lycées, qui puissent être mis à disposition. Le Préfet se mobilise parce qu'il y a aussi un autre aspect. J'ai eu la maire Natacha Bouchart au téléphone. Elle me disait qu'on ne peut pas avoir des migrants qui continuent à aller et venir alors qu'on a un confinement de la population. Il ne peut pas y avoir de différence. Dès aujourd'hui, de nouvelles mesures sont prises.""Ça a été compliqué pour une partie du réseau informatique du rectorat. On essaye de tenir mais ça montre une chose, c'est que dans l'après-crise, il faudra penser à renforcer les réseaux, à se structurer autrement""Vous avez des réservations dans l'Oise dans l'hôtellerie qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Des entreprises ne tournent plus. Des entreprises, notamment dans l'automobile qui emploient des milliers de personnes dans ma région, ne produisent plus. Il faut les aider tout de suite notamment sur la question des salaires de fin mars. Il faut éviter un krach et on peut l'éviter. Il faut garantir des lignes de trésorerie illimmitées. Il faudra certainement faire plus qu'en 2008 pour sauver l'économie".