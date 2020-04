Coronavirus : l’orchestre d’Abbeville joue au pied des Ehpad pour divertir les personnes âgées

On voit à leur sourire qu’on leur apporte quelque chose

Il suffit d’une note de musique pour que tous sortent la tête dehors. Depuis leur fenêtre ou leur balcon, les résidents du foyer de vie Robert Page d’Abbeville ont été les premiers à écouter le concert de l’orchestre d’harmonie.La formation, habituellement composée de 45 musiciens, est réduite à deux personnes, confinement oblige. Mais avec leur flûte traversière, leur saxophone et une simple bande son, Mélanie Doré et Brigitte Bailleul ont su redonner le sourire aux personnes âgées hébergées dans la structure."On a préparé un répertoire adapté à leurs goûts, précise Mélanie, présidente de l’orchestre d’harmonie d’Abbeville. On joue L’hymne à l’amour, Rose de Picardie ou Douce France. Ce sont des chansons qui leur parlent". Au total, les deux musiciennes ont préparé un programme d’une heure composé de 23 morceaux.Depuis leur première représentation devant le foyer Robert Page, deux autres maisons de retraite ont eu droit à un concert improvisé. "On s’adapte à l’établissement, on ne rentre surtout pas dedans. S’il le faut, on joue une demi-heure de chaque côté de la résidence pour que tout le monde en profite".En quatre jours, Mélanie et Brigitte ont déjà joué devant les résidents de trois maisons de retraite. "On voit à leur sourire qu’on leur apporte quelque chose et on se sent vraiment utile. Ça fait un moment qu’ils étaient coupés du monde alors ils nous remercient, ils applaudissent, ils chantent et ils dansent. Souvent, ils essayent aussi de reconnaître les morceaux".C’est la mairie d’Abbeville, à l’origine de cette démarche, qui a contacté l’orchestre d'harmonie pour mettre en place ces concerts sous les balcons. "L’idée c’est d’égayer les journées avec des moments musicaux" confirme Aurélien Dovergne, maire adjoint à la culture.Pour en faire profiter tous les Abbevillois, la commune espère programmer bientôt d’autres concerts en bas des immeubles avec de nouveaux artistes.